Bár a többi tag azóta is szorgosan stúdiózik és dolgozik az új albumán, többször is elmondták, hogy Fergie-t lehetetlen pótolni. Annak idején az énekesnő szólókarrierje miatt döntött a kilépés mellett, amely nem volt olyan áttörő sikerű. Most azonban egy Will.i.am-el készült interjúban végre kiderült, hogy az énekesnő miért nem akar azóta sem visszatérni a bandába.

Arra koncentrál, hogy a lehető legjobb anya legyen, hiszen ez egy nagyon nehéz munka, amelyre minden figyelmét szeretné összpontosítani. Tudja, hogy itt vagyunk és szeretjük. És azzal is tisztában van, hogy bármikor megkereshet minket.

Will.i.am hozzátette, hogy mindenben támogatják a sztárt és a mai napig húgukként szeretik. Fergie 2003-ban csatlakozott a zenekarhoz, amellyel szó szerint megmentette az akkor haldokló bandát, ugyanis addig minden egyes próbálkozásuk kudarcba fulladt. A vele készült első albumuk, az Elephunk az egész világon nagy sikereket ért el, amellyel ők lettek a 2000-es évek egyik legnagyobb zenekara.

