Lezárások, karantén, maszkviselés… az idei év és a koronavírus-járvány az egész életünket megváltoztatta, és ez alól a szépségápolási szokásaink sem kivételek. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni, és honnan szerezheted be a legpraktikusabb termékeket, ha a négy fal között is szeretnél jól kinézni!

Első lépés: tisztítás

Az arcunk testünk egyik leginkább igénybe vett területe – általában is, a kötelező maszkviselet miatt pedig napjainkban még inkább. Az egészséges szépségápolási rutin elengedhetetlen része a napi arctisztítás, a heti egyszeri radírozás és a folyamatos hidratálás.

A micellás víz az egyik legnépszerűbb arctisztító termék, amely tökéletesen eltávolítja a sminket és a szennyeződéseket az arcbőrről és az érzékeny szemkörnyéki területekről.

Egyik kedvencünk, a Bioderma Sensibio H2O arc-és sminklemosó nyugtatja és tisztítja az érzékeny bőrt és azonnali frissességérzetet nyújt. Bónusz: a vízálló sminket is gond nélkül eltávolítja!

Az arcradírban lévő kis gyöngyök felelősek az elhalt hámsejtek eltávolításáért a bőr felső rétegén, így a hidratáló termékek beszívódhatnak, ahelyett, hogy csak a bőr felületén maradnának. Az elhalt hámsejtek rendszeres, heti egyszeri eltávolítása hosszú távon segít megelőzni a pórusok eltömődését, ezzel akár teljesen megszüntetve az arcbőr szennyeződéseit és a pattanások kialakulását. Az ESTÉE LAUDER Perfectly Clean bőrradírja gyengéden tisztít, táplálja és puhává varázsolja a bőrt. Rendszeres használata egészséges, friss és ragyogó megjelenést ad az arcnak.

Annyira 2020: ez a maskne

A maszkviselés az idei évünk egyik szimbólumává vált – életeket menthetünk vele, azonban remek táptalaj a különféle bőrproblémák számára. A nedvesség, a rossz szellőzés és a meleg hatására ideális környezet jön létre a mikroorganizmusok szaporodásához és a pórusok eltömődéséhez. A jelenség már saját nevet is kapott, a maszkviselet miatt kialakult bőrproblémákat egyszerűen masknénak hívjuk. De hogyan vehetjük fel ellene a harcot? Például arcpakolással! A reggeli arctisztítást megelőzően egy esti detox arcpakolás minden bőr bánatra megoldást nyújt, hiszen amíg alszunk, szépülünk is.

A Bioderma Hydrabio pakolása elsősorban az érzékeny, vízhiányos arcbőrre csodaszer, amely nemcsak az elvesztett hidratáltságot állítja helyre, de az arcbőr ragyogását és finomságát is.

A Bock Selyem arcpakolás vegyszermentes készítmény, amelybe csak a legjobb hatóanyagok és vitaminok kerültek bele. Legfontosabb összetevője a kékszőlőmag mikroőrlemény, amely rengeteg természetes antioxidánst tartalmaz.

Ajakápolás kettő az egyben

Nem feledkezhetünk meg az ajakápolás fontosságáról sem! Bár sokan úgy érzik, nehezebben kapnak levegőt maszkviselés közben, ezt eddig semmilyen kutatás nem bizonyította, az azonban teljesen biztos, hogy a mindennapi maszkviselet rendkívül kiszárítja a szánkat. Megfelelő ajakápoló balzsammal viszont kellően hidratálhatjuk és lágyíthatjuk is a bőrünket. Több márka ráadásul olyan speciális krémeket is kínál, amelyek egyszerre ápolják a szem és az ajkak környékét is - ezzel reggelente rengeteg időt megtakaríthatunk.

A NUXE Reve de miel ajakápoló stift az extrán száraz és sérült ajkak ellenszere, a napraforgó és a sáfrány-, rizs-, és makadám olaj táplálja a kicserepesedett ajkakat és gondoskodik a lipidpótlásról.

Az első brit pawpaw alapú balzsam, a Dr PawPaw nem csak az ajkakat ápolja, hanem a bőr, a haj és a köröm számára is megoldást nyújt. Enyhíti a száraz, irritált bőrt, és hidratálja az ajkakat, a körmöket és a száraz, repedezett bőrt - sarok, kéz és a könyök ápolására is elsőrangú. A termék ráadásul vegán és gluténmentes!

