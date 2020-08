Tom Holland és közös filmjére, ugyanis még az is kíváncsi, aki sosem néz filmeket. A két sztár egy nem mindennapi produkcióban lesz látható, amelyhez nemcsak őket, hanem számos A-listás hírességet is sikerült megkaparintaniuk a készítőknek, hogy még a biztosnál is biztosabb legyen a siker.

A szeptemberben debütáló The Devil All the Time, vagyis Mindig az ördöggel című alkotás Donald Ray Pollock azonos című könyvének adaptációja lesz, amelynek rendezője, Antonio Campos úgy gondolta, hogy egy ilyen nehéz időszak után nemcsak a jó téma, hanem a jó színészek is elengedhetetlenek ahhoz, hogy mindenkit megnyerjen magának. Most pedig végre az első jelenetfotókból is kaphattak a rajongók egy kis ízelítőt.

A film története több szálon keresztül fog futni méghozzá a második világháború, illetve a vietnami háború között, ahol több karakter élete szövődik össze. A film középpontjában fog állni, akiről szívet melengetően nyilatkozott a a rendező:

Tom imádni való ember és egy nagyon odaadó színész, aki bármeddig hajlandó elmenni érzelmileg, ha azt a karaktere megkívánja. Van benne valami megmagyarázhatatlan, ami miatt akkor sem tudnád róla levenni a szemed, ha csak ül az adott jelenetben, és nem csinál semmit.

Tom Holland és mellett olyan színészeket láthatunk majd benne, mint Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska, és Eliza Scanlen.

