Már a terhessége felénél jár Elsa Hosk szupermodell, ám eddig remekül titolta a babavárást. A 31 éves modell most döntött úgy, hogy néhány pocakos fotóval lerántja a leplet várandósságáról. Nem kérdés, a szépség várandósan is mesésen fest - nézd csak!

Egy ideig titokban tartottuk a pocakomban élő angyalkát. Nagyon izgatottak és szerencsések vagyunk, alig várom, hogy új fejezet kezdődjön az életünkben, álmaim férfijával! - írta Elsa a képek alatt.

A svéd modell azt is elmondta, hogy épp félidős, az apa természetesen Elsa barátja, Tom Daly.

Elsa kolléganőitől is bezsebelte a gratulációkat a pocakos képek alatt: a leendő bababulikat emlegetve Romee Strijd és Irina Shayk is gratulált az újdonsült kismamának - mindkettejüknek van már gyermeke.

Mostanság egyre több sztár titkolja, ameddig tudja a babavárást: nemrég Amanda Seyfried lett másodszor is anyuka úgy, hogy nem is tudott a világ a terhességéről, de a következő hírességek is hasonlóképp titkolóztak!

