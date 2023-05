Biztosan te is emlékszel rá, hogy néhány évvel ezelőtt egyik pillanatról a másikra robbant be a köztudatba Élő Ken, aki arról volt akkoriban híres, hogy szeretne teljesen úgy kinézni, mint egy Ken baba, ennek érdekében pedig számos plasztikai beavatkozást elvégeztetett magán.



Az emberek pedig már akkor aggódtak érte, és sok rajongója kommentelt neki arról, hogy ne vigye túlzásba a plasztikázást, és már így is elég jól néz ki.

Később viszont Élő Ken úgy döntött, hogy inkább Barbie szeretne lenni, elmondása szerint ugyanis belül mindig is nőnek érezte magát, így el is kezdte a nemátalakító műtétek sorozatát. Ma már Jessica Alves néven ismert, a minap pedig végre megmutatta a nyilvánosság előtt is, hogy hogyan is néz ki, immár nőként:

forrás: Getty Images

Jessica egy feszülős, citromsárga szettben jelent meg a vörös szőnyegen, csodás hosszú hajjal és hatalmas keblekkel. A híresség azt is elárulta, hogy eddig több, mint 100 műtéten esett át, amire közel 1 millió fontot, vagyis 420 millió (!!!) forintot költött el, de elmondása szerint még soha nem volt ennyire boldog:



„Szeretem, hogy nő lehetek végre, nagyon büszke vagyok rá! Nagyszerű érzés, hogy elégedett és boldog vagyok a külsőmmel. Hosszú út vezetett odáig, hogy azzá váljak, aki ma vagyok, de legalább boldog nőként fogok megöregedni!”

Jessicának egyébként nemrég volt a harmadik mellműtétje, az orvos a régi 1500 köbcentis melleit 2200 köbcentis implantátumokra cserélte.

