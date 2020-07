Minden kornak megvoltak a maga divatbakijai: az elmúlt évtizedek legrosszabb trendjei

Több, mint 100 évvel ezelőtt is már voltak olyan ruhadarabok, amik inkább megkeserítették és inkább kényelmetlenebbé tették a nők mindennapjait, mint amennyi pozitív oldaluk volt. Elég csak a 20. század fordulóján annyira népszerű, ám cseppet sem kényelmes fűzőkre gondolnod, vagy a 20-as évek ruhára hajazó fürdőruháira, amik bár segítettek a nőknek abban, hogy megszabadulva nehéz hétköznapi darabjaiktól kicsit elviselhetőbbé tegyék a meleget, de így sem sorolhatók a leghordhatóbb trendek közé.

Az elmúlt 100 év 23 legmegosztóbb divathúzása Divat Nem érdekel Elolvasom

Azóta persze a normák és a nőkkel kapcsolatos öltözködési szabályok is sokat változtak és ezekhez a divat is megpróbált a lehető legjobban alkalmazkodni, ám pár porszem még így is került a gépezetbe.

A '70-es, '80-as, '90-es és a kétezres évek első évtizedének legfurcsább és talán legrosszabb divathúzásaiért kattints tovább!

Galéria / 11 kép Az elmúlt évtizedek legrosszabb trendjei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Fájdalmas divatbakik, avagy minden idők 25 legcsúnyább cipője Divat Nem érdekel Elolvasom

harpersbazaar.com/