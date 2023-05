Az elmúlt 25 év 20 legnagyobb találmánya, ami megváltoztatta a világot

Egy 2023-as brit kutatás kiderítette, hogy mik tartoznak a felnőttek kedvenc technikai vívmányai közé az elmúlt 25 évből, így arra gondoltunk, mi is végigvesszük azokat a meghatározó találmányokat, amik nélkül ma már el sem tudnánk képzelni az életünket. Az elmúlt 25 évben ugyanis óriásit fordult a világ, nemcsak az okostelefonokat, a netbankot és a wifit találták fel, de számos más felfedezésnek köszönhetően váltak könnyebbé a mindennapok, a kapcsolattartás és az ügyintézés vagy épp az, hogy eljussunk A-ból B-be.

A tanulmány szerint azok a dolgok számítanak jó és meghatározó találmányoknak, amelyek betöltenek egy piaci rést, javítják az életminőséget vagy teljesen megváltoztatják az életünket. A legnagyobb és legismertebb feltalálók között tartjuk számon az Apple atyját, Steve Jobs, a Facebook kitalálóját, Mark Zuckerberget és Sir Tim Berners-Leet, akinek a World Wide Webet, azaz a világhálót köszönhetjük.

Mutatjuk azt a 20 találmányt, ami az elmúlt 25 évben megváltoztatta a világot!

Wi-Fi

Ez egy olyan hálózati technológia, ami lehetővé teszi a vezeték nélküli jelek közötti kommunikációt. Több mérnök és kutató együttesen fejlesztette ki. A Wi-Fi atyjának Vic Hayest tartják, aki egy ismert holland mérnök és vezető szerepe volt abban, hogy létrejöjjön a WLAN, azaz a vezeték nélküli hálózat. De John O’Sullivan ausztrál kutató és csapata, illetve Hedy Lamarr és George Antheil nevét is gyakran emlegetik, mint a rendszer elődjének kifejlesztőit.

Okostelefonok

Épp úgy, mint a Wi-Fi esetében, az okostelefonoknál is több különböző személyt kell megemlítenünk, ha vissza akarunk menni az eredetéig. 1994-ben mutatták be az IBM Simon nevű készüléket, amit a világ első okostelefonjaként tartanak számon, mert ez az eszköz kombinálta a telefonálást, az üzenetküldést és a személyi digitális asszisztens funkciókat. Emellett a Nokia, az Ericsson és az Apple is hozzájárult ahhoz, hogy ma a kedvenc készülékedet tarthasd a kezedben.

Online bankolás

A COVID-19 járvány még tovább lendítette a banki ügyintézést, de az elektronikus bankolás már jó ideje a mindennapjaink részét képezi. Több szervezet is szerepet játszott abban a folyamatban, mire létrejött a ma is használatos netbank rendszer. Ehhez szükség volt az internet előretörésére, a banki szoftverek kifejlesztésére és az adatok megfelelő védelmének biztosítására is.

Google

Larry Page és Sergey Brin 1998-ban közösen megalapította a Google nevű vállalatot, vagyis létrejött egy internetes keresőmotor, ami relevancia alapján képes rangsorolni a keresési eredményeket. A népszerűsége gyorsan növekedett és a mai napig töretlen. A vállalat a későbbiekben olyan szolgáltatásokkal bővítette tevékenységét, mint az e-mail (Gmail), térképek (Google Maps) és a videómegosztás (YouTube).

Amazon

Alapítója és vezérigazgatója Jeff Bezos, aki 1994-ben hozta létre az Amazon.com webáruházat könyvek értékesítésére. Néhány év múlva elérte mai formáját, azaz létrejött a ma is ismert, széles termékkínálattal rendelkező Amazon, ami a legismertebb e-kereskedelmi vállalattá nőtte ki magát.

