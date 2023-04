Az eljegyzési gyűrű egy jelzésértékű, szentimentális ékszer, ami a világ tudtára adja, hogy az illető megtalálta a másik felét. Van, akit nem foglalkoztat különösképpen az, hogy ez a gyűrű hogyan is néz ki, inkább a mögöttes tartalmát tartja fontosnak. Mások viszont rengeteg energiát tesznek bele, hogy megtalálják a hozzájuk legjobban passzoló ékszert, figyelembe veszik az aktuális divatot vagy épp az ékszer eszmei értékét, ha épp egy örökölt darab mellett teszik le a voksukat. Akárhogy is legyen, egy olyan gyűrűről van szó, amit ideális esetben egész életében visel az ember, így persze meg lehet érteni, ha valaki nehezen hozza meg a döntést.

A neten is rengeteg sztorira lehet bukkanni azzal kapcsolatban, hogy ki hogyan választotta ki élete szerelmének az eljegyzési gyűrűt. A férfiak egy része biztosra megy és megkérdezi a szíve választottját arról, hogy mire vágyik, de akad olyan is, aki a saját megérzéseire hagyatkozik. Így tett az a férfi is, akiről a saját felesége készített nemrég TikTok videót, amiben elmondja, hogy mennyire utálta az eljegyzési gyűrűjét és mindezt hogyan fogadta a férje.

Brittany videója – érthető okokból – szinte azonnal elterjedt a neten, hiszen sokan felháborodtak rajta. A nő elmondja, hogy már jóval a lánykérés előtt eltervezte, milyen gyűrűt szeretne, ráadásul a pasijának, Patricknak is elmondta mindezt, aki valószínűleg megfeledkezett róla. Brit halo gyűrűre vágyott, vagyis egy olyan ékszerre, aminek van egy központi nagy köve, amelyet apró kis kövek vesznek körbe. Ehelyett egy klasszikus szoliter ékszert kapott Patricktól, ami egy kicsit sem tetszett neki.

„Mindenki, aki közel állt hozzám, az tudta, hogy halo gyűrűre vágytam. Amikor meglátták az ékszert, különösképpen az anyám, azonnal megkérdezte, hogy vajon tetszik-e nekem... Én megmondtam, hogy utálom és fogalmam sincs, mit tegyek. Nem erre vágytam” - meséli a videóban.

Az anyja azt tanácsolta neki, hogy várja ki az 5. évfordulójukat és kérjen a párjától majd akkor egy új gyűrűt, olyat, amire igazán vágyik.

„Félelmetes volt számomra, hogy elmondjam neki, hogy az ékszer, amiről tudom, hogy ő választotta nekem, csalódást okozott. A reakciója még különlegesebbé tette az egészet. Tudtam, hogy valaki olyan van mellettem, aki nagyon szeret és törődik velem. Az új gyűrűm emlékeztet arra, hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy valaki olyan van mellettem, aki meghallgat. Igazi bajnokként állta ki a dolgot” - folytatta.

Brittany azzal magyarázta a történet megosztását, hogy szerette volna felhívni a figyelmet a nyílt kommunikáció fontosságára, annak ellenére, hogy sokan sekélyesnek titulálják a tette miatt.

A történet itt nem ér véget, a lány ugyanis nemcsak a gyűrűjét utálta, hanem azt is, ahogyan a lánykérés zajlott. Brittanynek ugyanis a reptéren tették fel a nagy kérdést, pedig ő eredetileg úgy képzelte a dolgot, hogy egy hőlégballonon vagy egy vulkán felett elvonuló helikopterben történik majd meg mindez. Épp ezért a férje a 3. évfordulójukon meglepte őt egy egyforma karikagyűrűvel, amivel kompenzálni szerette volna a nő szerint totálisan elbaltázott lánykérést.

