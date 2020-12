Az Oscar-díjra jelölt színésznő Twitter oldalán jelentette be, hogy többé már nem , hanem Elliot Page és transznemű. A 33 éves kanadai sztár egy hosszú posztban fejtette ki érzéseit, valamint, hogy boldog, hogy végre elérkezett az életének abba a szakaszába, amikor ezt képes lett felvállalni.

Sziasztok, szeretném megosztani veletek a hírt, hogy transznemű vagyok, Elliotnak hívnak. Szerencsésnek érzem magam, hogy most ezt megírhatom. Hogy itt lehetek. Hogy elérkeztem az életemnek ebbe a szakaszába...

...Ugyanakkor mindenkinek a türelmét kérem. Az örömöm bár valódi, de egyelőre törékeny is. Az igazság az, hogy annak ellenére, hogy jelenleg mélységesen boldog vagyok, és tudom, mennyire kiváltságos vagyok, félek is. Félek a támadásoktól, a gyűlölettől, a 'viccektől' és az erőszaktól. Egészen pontosan: bár nem akarom tönkretenni ezt a boldog és általam ünnepelt pillanatot, de szeretném, ha teljes lenne a kép. A statisztikák megdöbbentőek. A transzneműeket ért erőszakos támadások mindennaposak, alattomosak, kegyetlenek, és szörnyű következményekkel járnak. Csak 2020-ban szóltak arról a jelentések, hogy legalább 40 transzneműt meggyilkoltak, többségében fekete és latin-amerikai származású transznőket.