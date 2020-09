Elizabeth Hurley a 90-es évek nagy csillaga, akiről bár ma már egyre kevesebb szereplést vállal, neve még mindig nem tűnt el a köztudatból. Az, hogy az egykori modell a mai napig, azaz 55 évesen is bomba formában van, az már önmagában is megér egy misét, ám a téma most nem ő, hanem egyetlen fia, Damian Hurley.

Damien 2002-ben született édesanyja, és az idén elhunyt üzletember és producer, Steve Bing románcából, a 18 éves srác pedig ha akarná, se tudná tagadni felmenőit, sokan ugyanis úgy emlegetik, mint Elizabeth Hurley szinte tökéletes mása. És ebben nincs semmi túlzás!

A legdurvább pedig a tavaly karácsonykor készült közös képük, amin már-már félelmetes a hasonlóság!

Így hát nincs is miért azon csodálkozni, hogy ilyen génekkel Damien édesanyjához hasonlóan belevágott a modellkedésbe, és leszerződött az IMG ügynökséghez, illetve már 2016-ban színészként is debütált Liz mellet a Királyság!-ban, ám a sztár ezeket csak addig engedni meg fiának, míg tanulmányi eredménye kifogástalan, azt ugyanis nagyon fontosnak tartja, hogy Damien tanult legyen, és ne csak a külsőjével és a nevével próbáljon érvényesülni a világban. Egy biztos, érdemes a srácot követni, mert tuti, hogy hallani fogunk még róla!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 5 kép New generation: Sztárok gyerekei, akik még szüleiknél is híresebbek lehetnek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria