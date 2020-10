Elisabeth Moss nem semmi szerepben tér vissza a mozivászonra

Amíg tűkön ülve várjuk A szolgálólány meséjének folytatását, Elisabeth Moss visszatér a vászonra. A 38 éves Emmy-díjas színésznő igent mondott Katie Hill volt kongresszusi képviselő szerepére, akinek az idén kiadott, She Will Rise: Becoming a Warrior in the Battle for True Equality című memoárjából készül film.

Aki esetleg nem emlékezne: Katie Hill körül 2019-ben robbant a valaha volt egyik legnagyobb női politikusokat érintő szexbotrány, a biszexuális Hill ugyanis állítólag viszonyt folytatott jogi igazgatójával, Graham Kellyvel, illetve még évekkel korábban 22 éves munkatársnőjével. Előbbit nem, utóbbit viszont maga Hill is elismerte, mondjuk más választása nem is igen volt, ugyanis a botrány idején napvilágot látott róla néhány pikáns felvétel is, ugyanakkor már ekkor sokan hangot adtak annak, hogy ez a botrány sosem dagadt volna ekkorára, ha egy férfi politikusról lenne szó, hiszen azért nem először hall ilyet a világ.

Katie Hill végül lemondott mandátumáról, majd megírta könyvét, aminek eseményeit most Elisabeth Moss fogja megeleveníteni.

Nagyon megtisztelő számomra, hogy lehetőségem van Katie ábrázolására és a történetének elmesélésére. Az ő ereje és munkája a nők hangjának felerősítésében hihetetlenül inspiráló számomra.

Nyilatkozta a színésznő, aki a sorozat óta már többször is remekelt erős női szerepekben.

