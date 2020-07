A színésznő Hollywood aranykorának egyik szimbóluma volt, hiszen azon hírességek közé tartozott, akik szembeszálltak azokkal a stúdiókkal, akik a színészeket egyszerre kezelték sztárként és szolgaként. Szépsége és tehetsége az egész világot elvarázsolta. Olivia a 30-as években lett egyre ismertebb miután szerepet kapott a Kertész Mihály és William Keighley rendezte Robin Hoodban és Kertész Halálfejes lobogó című alkotásban.

Olvasd el ezt is! Olvasd el ezt is! Emlékezz Ennio Morriconéra legismertebb dalaival

Emlékezz Ennio Morriconéra legismertebb dalaival Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Ám a nevét mégis az Elfújta a szél című filmmel ismerte meg mindenki, amelyben Melanie karakterét keltette életre. Ez annyira jól sikerült, hogy abban az évben Oscar-díjra is jelölték alakításáért. 1946-ban a Kisiklott élet című romantikus dráma női főszerepéért pedig meg is kapta a díjat, valamint három évvel később Az örökösnő című filmjéért is.

Az egykori sztár számos nagy sikerű filmje mellett azonban mással is beírta magát a történelembe, ugyanis ő volt az, aki pert nyert a Warner Bros. filmstúdióval szemben, miután a tulajdonosok megpróbálták megnyújtani a szerződését.

Olivia párizsi otthonában, álmában távozott az élők sorából.

2019-ben is rengeteg sztár távozott az élők sorából...

Galéria / 8 kép Híres emberek, akik elhunytak 2019-ben Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria