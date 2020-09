Szomorú nap a mai, ugyanis nemrég kapta a sajtó a hírt, hogy 82 évesen elhunyt Diana Rigg. A sztár a fiatalabb generációk a HBO sikersorozatából, a Trónok harcából ismerhetik, ő alakította Olenna Tyrell-t.

forrás: GettyImages

Diana Rigg élete során számos filmben és televíziós produkcióban volt látható, de színházi szcénában is otthonosan érezte magát, legalább annyi szerepet kapott a színpadon, mint a tévében. Kétség sem fér hozzá, hogy az Egyesült Királyságban legendás színésznőként tartották számon, BAFTA- és Tony-díjjal is büszkélkedhetett. Fiatal korában pedig nem volt férfi, akit ne csavart volna az ujjai közé, az 1969-es James Bond filmben, az Őfelsége titkosszolgálatában ő volt a Bond lány. Ám karrierje egy percig sem volt unalmas, a Trónok harca pedig lehetőséget adott neki arra, hogy a fiatalabbak is megismerjék a nevét.

A sztár halálának hírét ügynöke erősítette meg, aki nem sokkal korábban egy közleményt adott ki, mely szerint Diana ma reggel hunyt el otthonában szerettei körében. A színésznőt márciusban diagnosztizálták rákkal.

Galéria / 8 kép Sztárok, akik titkolták, hogy rákkal diagnosztizálták őket Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria