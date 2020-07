Sokan az Ocean's-filmek egyik szereplőjeként jegyezték meg a nevét, ugyanis ő alakította Saul Bloomot George Clooney csapatában, valamint az ő nevéhez köthető minden idők egyik legsikeresebb sorozata, a The Dick Van Dyke Show, amely az 1960-as években volt népszerű. Reiner a 60-es évektől színészként, a 70-es évektől pedig rendezőként is nevet szerzett magának. Ő készítette például "A halott férfi nem hord zakót" című vígjátékot Steve Martin főszereplésével.

forrás: gettyimages

A következő 20 évben azonban újra színészi karrierje került előtérbe. Olyan alkotásokban és sorozatokban vállalt szerepet, mint a Frasier, Ally McBeal, az Ocean's-filmek, az Amerikai fater vagy éppen a Két pasi meg egy kicsi.

Pierce Brosnan szívhez szóló poszttal emlékezet meg fiatalon elhunyt lányáról Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Reiner élete során 9 Emmy-díjat zsebelhetett be, amelynek nagy részét a Dick Van Dyke Show munkálataiért kapta. Ám, nemcsak a díjaival büszkélkedhet, ugyanis fia, Rob is elismert színész-rendező lett.

A színész hétfőn este, természetes halált halt Beverly Hills-i otthonában. Nyugodjon békében!

Sajnos tavaly is több nagyszerű színész és rendező távozott az élők sorából...

Galéria / 8 kép Híres emberek, akik elhunytak 2019-ben Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria