Szomorú nap a mai a filmvilágban, A Gyűrűk Ura filmek imádott hobbitja, Ian Holm 88 éves korában elhunyt. A színész Zsákos Bilbót formálta meg a franchiseban, de karrierje során több emlékezetes alakítás is köthető a nevéhez, a Tűzszekerekben nyújtott alakításáért Oscar-díjra is jelölték, valamint az angol színész két BAFTA-díjjal is büszkélkedhetett.

forrás: GettyImages

Ian Holm halálának híre megrázta a szakmát, a kollégái és a közönség is rajongott érte, ugyanakkor köztudott volt, hogy a sztár hosszú ideje Parkinson-kórban szenvedett, most ügynöke is megerősítette a hírt, hogy ma reggel Ian sajnos elvesztette a betegség elleni csatát. A színész az utóbbi időszakot békességben, szerettei körében tölthette, családja az utolsó pillanatig kísérte az úton.