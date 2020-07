Már hivatalos: elhalasztották a jövő évi Oscar-díjátadót!

Ne legyünk naivak, erősen benne volt a pakliban, hogy a koronavírus-járvány következményeképpen számos későbbi esemény is törlésre, vagy épp átdátumozásra kerül. Azonban ez esetben legalább a jó hír az, hogy nem egy évet vertek rá az eseményre, csupán pár hónapot. Pontosabban február 28-a helyett, április 25-én tartják a sztárok legnívósabb eseményét, az Oscar-díjátadót. Ezzel együtt természetesen a szervezet a nevezést is meghosszabbította, hiszen tudvalevő, hogy a szakmát is erősen befolyásolta a járvány. Számos forgatás leállt egy időre, és persze olyan filmek is akadnak, amiket csak sokkal később tudnak bemutatni a tervezettnél.

Ami érdekes, hogy ez a negyedik alkalom, hogy elhalasztják a díjátadót. Először 1938-ban a Los Angeles-i áradások miatt hozták meg a döntést, majd 1968-ban Dr. Martin Luter King meggyilkolás miatt, a harmadik eset pedig 1981-ben történt, a Ronald Reagen elleni merénylet évében.

Az Oscar-díjátadó minden évben az egyik legnívósabb eseménynek számít, ahol a hírességek egymást túlragyogva vonulnak végig a vörös szőnyegen. Addig is, míg várjuk a következő rendezvényt, nosztalgiázzunk egy kicsit az idei év legjobb szettjeivel:

