Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

6 zero waste ötlet, amellyel nemcsak praktikus, hanem környezettudatos módon végezheted el a tavaszi nagytakarítást

#Takarítás
#rendszerezés
#környezettudatos
#selejtezés
#zero waste
#Otthonom
Kormos H. Barbara
Mutasd a cikkeit

Bara vagyok. Balaton-függő. Szeretek és keresek mindent, ami a tóval kapcsolatos. Lét...

Életmód, Tudatos élet
Utoljára frissült: 2025. április 18. 11:09

Forrás: Unsplash / Towfiqu barbhuiya

6 zero waste ötlet, amellyel nemcsak praktikus, hanem környezettudatos módon végezheted el a tavaszi nagytakarítást
A nap cikke

Napi horoszkóp november 15.: a Kosok új helyzetben próbálhatják ki magukat, a Szüzek munkája végre beérik

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Olvasd el!

Teszt: Derítsd ki, melyik városban kéne élned valójában

Néha jó eljátszani a gondolattal, hogy milyen lehet egy teljesen más országban, egy teljesen új városban élni. Most pedig kiderítheted mindezt!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 14.: a Vízöntők felemás végeredménnyel zárnak egy bizonyos projektet, a Halaknak érdemes magukra szánniuk egy kis időt

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, előtte azonban mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Olvasd el!

5 trükk, amivel felismerheted, ha pszichopata pasival van dolgod

Nem mindenki, aki bántó, érzéketlen vagy furcsa, pszichopata, de nagyon fontos, hogy időben felismerd azt, aki viszont azt!

Olvasd el!

Nagyon hangosak! 6 kutyafajta, amelyik extrém sokat ugat

Az alábbi hét kutyafajta nem ideális olyan lakásba, ahol a szomszédok már arra is kiborulnak, ha lehúzod a WC-t 22 után. Mert ők rengeteget ugatnak.

Olvasd el!

6 sorozat, ami annyira felháborító és bántó volt, hogy nem kerülhetett képernyőre

A tévésorozatok rengeteg ok miatt hullhatnak el még azelőtt, hogy elindulnának...

Facebook
Twitter
Pinterest
Ha a zero waste szemlélet is fontos szerepet játszik az életedben, tudunk pár tippet, hogyan lehet a tavaszi nagytakarítás nemcsak szuper hatékony, de környezettudatos is.

Szerintem az emberek alapvetően két csoportba sorolhatók. Vannak, akik kifejezetten szeretik a takarítást, és vannak, akik ki nem állhatják azt. De persze az is könnyen előfordulhat, hogy olyan személyekkel találkozunk, akik valahol a kettő között mozognak. Egy dolog azonban biztos: hamarosan közeledik a tavaszi nagytakarítás ideje, úgyhogy segítünk abban, hogyan láss neki a teendőknek!

Rend a lelke mindennek!

Ez a mondás a tavaszi nagytakarítás idején különösen aktuális. Ráadásul, ha süt a nap és szebb az idő, sokkal energikusabban vághatsz bele otthonod kitakarításába. Az elsődleges teendőd, hogy minden dolgot pakolj vagy akár selejtezz ki a lakásból, amelyre már nincs szükséged. Sokáig halogattad a téli vagy akár karácsonyi dekoráció elpakolását? Itt az ideje, hogy előkerüljenek a tavaszi – és lassan a húsvéti – dekorációk és díszek: az év ezen szakaszában több színnel és virágokkal is könnyen feldobhatod otthonodat.

Ha pedig a ruhák terén is körülnéznél, válogasd ki azokat a darabokat, amelyeket már régóta nem hordasz, és egy dobozban összegyűjtve vidd el őket egy adományozó pontra. Ezzel nem csak magadnak, hanem másoknak is jót tehetsz, és rengeteg helyet szabadíthatsz fel a gardróbodban egyszerre. Arról nem is beszélve, hogy a zero waste szemlélet alapja, hogy minél kevesebb haszontalan dolgot halmozzunk fel az otthonunkban, és ne kidobjuk, hanem újrahasznosítsuk az értéktelennek tűnő tárgyainkat.

Tavasszal ideje eltenni a melegebb ágyneműt és előkerülhetnek a vékonyabb, légiesebb anyagok.
forrás: Unsplash / Volha Flaxeco
Tavasszal ideje eltenni a melegebb ágyneműt és előkerülhetnek a vékonyabb, légiesebb anyagok.

Hogyan láss neki a nagytakarításnak környezettudatosan?

Készíts listát!

A listák segítenek átlátni a teendőket, ezáltal könnyen cselekvési tervet is készíthetsz belőle: írd fel, hogy mivel érdemes kezdened és hogyan érhetsz leghatékonyabban a teendők végére. A listát akár a lakás vagy ház különböző részeire is lebonthatod, és a teendőket eszerint érdemes összeírnod. A hálószobában például az ablakok és tükrök letakarításán túl érdemes a ruhásszekrényedben is rendet tenni, az ágyneműt, a takarót és a párnákat kimosni, de ide tartozhat a szőnyegek tisztítása és a parketta ápolása is.

Ha kíváncsi vagy rá, hogyan folytasd a tavaszi nagytakarítást, nézd végig a galériában!

Galéria / 6 kép

5 praktikus és zero waste ötlet a tavaszi nagytakarításhoz

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Forrás

Az ÉVA Magazin írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Kép
Életmód

8 felnőttbarát hotel Magyarországon és a szomszédos országokban, ha gyerekzsivaj nélkül pihennél

Néhány napra jó volna kikapcsolni a szülői szerepből, és az „Anyaaaaa!” felkiáltást nemcsak a saját, de mások gyermekeinek szájából sem szeretnéd hallani? A felnőttbarát hotel koncepcióját éppen ez az igény hívta életre, és ma már hazánkban, illetve a környéken is egyre több ilyen szálloda található. Akár kettesben lazítanátok a pároddal, akár barátnőkkel mennétek anyaszabira, esetleg édesanyáddal kapcsolódnál ki, ezek a gyerekmentes hotelek kiváló helyszínt biztosítanak.

Kép
Sztárok

6 sztárpár, akik egynél többször is összejöttek: nem tudnak elszakadni egymástól

A hollywoodi szerelem ritkán egyszerű és boldog történet, ugyanis sokszor inkább hullámvasút, újrakezdésekkel, nagy kibékülésekkel és még nagyobb drámákkal.

Kép
Életmód

6 sorozat, ami annyira felháborító és bántó volt, hogy nem kerülhetett képernyőre

A tévésorozatok rengeteg ok miatt hullhatnak el még azelőtt, hogy elindulnának...

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 15.: a Kosok új helyzetben próbálhatják ki magukat, a Szüzek munkája végre beérik

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Kép
Egészség

Feszült vagy? Ezzel a 8 gyors stresszoldó gyakorlattal pillanatok alatt ellazulhatsz

A stressz sajnos ma már a legtöbbünk mindennapjainak része. Nem kell feltétlen krónikus stressz állapotra gondolni, elég, ha a napi munkával és feladatokkal járó kötelezettségeink jutnak csak eszünkbe. Sokszor észre sem vesszük, mennyire megfeszül a vállunk, rossz a testtartásunk, rosszul tartjuk a nyakunkat stb. A stressz rányomhatja a bélyegét az egészségügyi állapotunkra, hosszú távon pedig komoly problémákhoz vezethet. A jó hír azonban, hogy a felgyülemlett stressz kezeléséhez és a frusztráció csökkentéséhez szuper pár perces gyakorlatok is rendelkezésünkre állnak – hogy testünk és lelkünk újra egyensúlyba kerüljön.

Kép
Divat

Ne várj másra, vedd meg te a gyűrűt, amire vágysz: ezért #girlpower lépés ékszert venni magadnak

Itt az ideje, hogy megünnepeld azt, aki vagy és az életet, amit felépítettél, ehhez pedig NINCS szükséged partnerre!