6 zero waste ötlet, amellyel nemcsak praktikus, hanem környezettudatos módon végezheted el a tavaszi nagytakarítást
Szerintem az emberek alapvetően két csoportba sorolhatók. Vannak, akik kifejezetten szeretik a takarítást, és vannak, akik ki nem állhatják azt. De persze az is könnyen előfordulhat, hogy olyan személyekkel találkozunk, akik valahol a kettő között mozognak. Egy dolog azonban biztos: hamarosan közeledik a tavaszi nagytakarítás ideje, úgyhogy segítünk abban, hogyan láss neki a teendőknek!
Rend a lelke mindennek!
Ez a mondás a tavaszi nagytakarítás idején különösen aktuális. Ráadásul, ha süt a nap és szebb az idő, sokkal energikusabban vághatsz bele otthonod kitakarításába. Az elsődleges teendőd, hogy minden dolgot pakolj vagy akár selejtezz ki a lakásból, amelyre már nincs szükséged. Sokáig halogattad a téli vagy akár karácsonyi dekoráció elpakolását? Itt az ideje, hogy előkerüljenek a tavaszi – és lassan a húsvéti – dekorációk és díszek: az év ezen szakaszában több színnel és virágokkal is könnyen feldobhatod otthonodat.
Ha pedig a ruhák terén is körülnéznél, válogasd ki azokat a darabokat, amelyeket már régóta nem hordasz, és egy dobozban összegyűjtve vidd el őket egy adományozó pontra. Ezzel nem csak magadnak, hanem másoknak is jót tehetsz, és rengeteg helyet szabadíthatsz fel a gardróbodban egyszerre. Arról nem is beszélve, hogy a zero waste szemlélet alapja, hogy minél kevesebb haszontalan dolgot halmozzunk fel az otthonunkban, és ne kidobjuk, hanem újrahasznosítsuk az értéktelennek tűnő tárgyainkat.
Hogyan láss neki a nagytakarításnak környezettudatosan?
Készíts listát!
A listák segítenek átlátni a teendőket, ezáltal könnyen cselekvési tervet is készíthetsz belőle: írd fel, hogy mivel érdemes kezdened és hogyan érhetsz leghatékonyabban a teendők végére. A listát akár a lakás vagy ház különböző részeire is lebonthatod, és a teendőket eszerint érdemes összeírnod. A hálószobában például az ablakok és tükrök letakarításán túl érdemes a ruhásszekrényedben is rendet tenni, az ágyneműt, a takarót és a párnákat kimosni, de ide tartozhat a szőnyegek tisztítása és a parketta ápolása is.
Ha kíváncsi vagy rá, hogyan folytasd a tavaszi nagytakarítást, nézd végig a galériában!
Az ÉVA Magazin írása.
