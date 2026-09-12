Az anonimitás megőrzése érdekében a cikkben szereplő neveket és azonosítható részleteket megváltoztattuk. A szereplők több nyilvánosan megosztott élményből megalkotott kompozit karakterek.

Nóri már a kapuban tudta, hogy haza akar menni. Pedig ő vetette fel először, hogy próbálják ki.

Az esemény pontos címét csak aznap délután kapták meg. Mindössze annyit tudtak, hogy egy belvárosi loftlakásban rendezik meg, elegáns fekete a dress code, telefont pedig nem lehet használni. Nóri háromszor öltözött át, Dani közben úgy tett, mintha ez is csak egy átlagos péntek esti program lenne.

– A taxiban még viccelődtünk. Amikor viszont megláttam az ajtó előtt várakozó párokat, hirtelen valóságossá vált az egész. Arra gondoltam: mi van, ha Dani talál valakit, akit nálam szebbnek lát? – meséli a 24 éves lány.

Néhány évvel ezelőtt valószínűleg mindketten nevettek volna azon, hogy egyszer swingerbuliba mennek. Az ötlet egy ártatlan beszélgetésből indult, majd hónapokkal később egy pároknak szóló alkalmazáson találták magukat. Nem feltétlenül akartak kapcsolatot nyitni. Egyszerűen kíváncsiak voltak, milyen érzés közösen átlépni egy addig érintetlen határt.

A swinging ugyanis ismét láthatóvá vált a huszonévesek körében. Nem biztos, hogy több fiatal él így, mint korábban, de sokkal nyíltabban beszélnek róla, és már nem kizárólag titkos klubokban találkozhatnak. Vannak alkalmazások, zárt online közösségek, tematikus események és kifejezetten első alkalmas pároknak rendezett esték is.

Csakhogy a valóság egyáltalán nem úgy néz ki, mint amit Nóriék elképzeltek.

Az első fél órában senki nem vette le a ruháját

A lakásba érve a telefonjuk kamerájára matricát tettek, majd egy házigazda körbevezette őket. Volt bár, tánctér, kanapékkal berendezett beszélgetős rész, illetve néhány szeparált szoba. A szabályokat már az elején egyértelművé tették: engedély nélkül senkit sem lehet megérinteni, a visszautasítást nem szabad megkérdőjelezni, és bármelyik fél bármikor meggondolhatja magát.

– Arra számítottam, hogy kinyílik az ajtó, és azonnal valami őrült jelenet közepén találjuk magunkat. Ehhez képest mindenki koktéllal a kezében beszélgetett. Egy lány megkérdezte, honnan van a ruhám, egy másik pár pedig a lakásfelújításáról mesélt – mondja Nóri.

Ez a legtöbb első alkalommal érkezőt meglepi. Egy swingerbuli nem feltétlenül kezdődik másként, mint egy születésnap vagy házibuli. Az emberek ismerkednek, felmérik, kivel van kölcsönös vonzalom, és sokan egész este nem tesznek semmit a saját partnerükön kívül.

A belépőjegy nem jelent automatikus beleegyezést. A kihívó ruha, a flört, a tánc, sőt még egy csók sem jogosít fel senkit a folytatásra. Minden új helyzethez új igen szükséges.

Nóri és Dani előre megállapodtak abban, hogy az első alkalommal legfeljebb csókolózni fognak másokkal, végig egymás látóterében maradnak, és ha valamelyikük kétszer megszorítja a másik kezét, azonnal kiszállnak a helyzetből.

Az első nehézség azonban jóval a csók előtt érkezett.

„Nem az zavart, hogy tetszett neki. Hanem hogy úgy éreztem, elfelejtett engem”

Dani a bárnál beszélgetni kezdett egy másik lánnyal. Nem ért hozzá, nem csinált semmi olyat, amit Nóriék előzetesen megtiltottak volna. Nóri mégis érezte, hogy összeszorul a gyomra.

– Nagyon nevettek valamin, és Dani úgy nézett rá, ahogy az első randijainkon rám. Abban a pillanatban nem izgalmasnak, hanem megalázónak éreztem az egészet. Pedig a lány kedves volt, Dani pedig folyamatosan figyelte, jól vagyok-e.

Nóri odalépett hozzá, és kétszer megszorította a kezét. Dani elköszönt a lánytól, majd kimentek levegőzni. Aznap este nem történt köztük és mások között semmi. Leültek a bárban, beszélgettek még néhány párral, aztán éjfél körül hazamentek.

– A taxiban jöttem rá, hogy nem az fájt, hogy valaki más is tetszett neki. Hanem az, hogy néhány percre úgy éreztem, én már nem vagyok része annak, ami történik.

A féltékenység nem marad kint a ruhatárban. Sőt, egy ilyen helyzet sokszor olyan bizonytalanságokat is felszínre hoz, amelyekről a pár korábban nem tudott. A fantázia és a valóság között ugyanis hatalmas különbség lehet. Izgalmas elképzelni, hogy más is vonzónak találja a partnerünket – egészen addig, amíg valóban végig nem nézzük a közeledést.

Nóriék végül nem bánták meg az estét. Néhány héttel később újra elmentek, de addigra pontosabban megfogalmazták, mire van szükségük: nem elég egy térben maradniuk, időről időre egymáshoz is vissza kell kapcsolódniuk.

forrás: Prime Video The Couple Next Door című sorozat

Sára és Zsófi estéjét egyetlen „nem” változtatta meg

A 25 éves Sára és a 27 éves Zsófi más okból kezdett érdeklődni a swinging iránt. Sára korábban férfiakkal és nőkkel is randizott, de mióta Zsófival együtt voltak, nem szeretett volna egyedül ismerkedni. Olyan élményt kerestek, amelyben együtt fedezhetik fel a határaikat.

Az első bulijukon megismerkedtek egy másik párral, akikkel azonnal megvolt az összhang. Beszélgettek, táncoltak, majd közösen úgy döntöttek, hogy egy nyugodtabb helyiségbe mennek. Néhány perccel később azonban a másik pár női tagja jelezte, hogy mégsem szeretné folytatni.

– Egy pillanatra mindenki megmerevedett. Látszott rajta, hogy attól fél, most csalódást okozott, vagy magyarázkodnia kell. Zsófi csak annyit mondott: „Semmi baj, akkor menjünk vissza inni valamit.” Érezni lehetett, ahogy mindenki megkönnyebbül – idézi fel Sára.

Végül a négyes az este hátralévő részében beszélgetett és táncolt. Nem történt partnercsere, Sáráék mégis pozitív élményként emlékeznek vissza az éjszakára.

– Furcsán hangzik, de éppen attól éreztem magam biztonságban, hogy valaki nemet mondott, és abból nem lett sértődés. Akkor értettem meg, hogy itt semmit sem kell „végigcsinálni” csak azért, mert egyszer már elindult.

Ez az a rész, amelyet a swingerbulikról kialakult sztereotípiák ritkán mutatnak meg. Nem mindenki érkezik ugyanazzal a céllal. Van, aki csak figyelni szeretne, más kizárólag a saját párjával marad, és olyan is akad, aki egy közeledés közepén gondolja meg magát.

Emma és Áron ugyanazt a szabályt kétféleképpen értelmezte

A 27 éves Emma és a 29 éves Áron hat éve volt együtt, amikor először elmentek egy pároknak szervezett eseményre. Hónapokon keresztül beszéltek róla, és úgy érezték, minden lehetséges helyzetre felkészültek.

Egyetlen fontos szabályuk volt: egyikük sem mehet át külön szobába valaki mással.

A buli közepén Áron megismerkedett egy nővel, majd együtt átmentek a szomszédos helyiségbe. Az ajtó nyitva maradt, Áron ezért úgy gondolta, nem sértette meg a megállapodást. Emma viszont csak annyit látott, hogy a párja eltűnik valakivel.

– Teljesen lefagytam. Nem tudtam, utánuk menjek-e, jelenetet rendezzek vagy egyszerűen hazamenjek. Addig azt hittem, nagyon lazán fogom kezelni az egészet.

Amikor Áron visszatért, Emma jelezte, hogy indulni szeretne. A taxiban egyikük sem szólt a másikhoz. Másnap derült ki, hogy nem ugyanazt értették a „külön szoba” kifejezés alatt.

– Én azt hittem, a nyitott ajtó azt jelenti, hogy továbbra is együtt vagyunk a helyzetben. Emma számára viszont már az is különválás volt, hogy nem látott engem. Utólag egyértelmű, hogy nem beszéltük át elég pontosan – mondja Áron.

Hónapokig nem mentek újabb buliba. Először azt kellett tisztázniuk, hogy Emma valóban szeretné-e folytatni, vagy csak attól fél, hogy csalódást okozna, ha nemet mondana. Végül még egyszer megpróbálták, de már konkrétabb szabályokkal: csak olyan helyzet fér bele, amelyben mindketten aktívan jelen vannak, és az este során rendszeresen félrevonulnak kettesben beszélni.

A Z generáció nem a hűséget dobta ki, hanem a szabályokat írja újra

A swinging, a nyitott kapcsolat és a poliamoria nem ugyanaz. A swingerpárok többségénél továbbra is az elsődleges párkapcsolat áll a középpontban, és elsősorban közösen élnek át szexuális élményeket másokkal. Ettől még lehetnek érzelmileg monogámok.

A fiatalabb generáció számára talán éppen azért lett vonzóbb ez a világ, mert már van nyelvük a korábban kimondhatatlannak tűnő vágyakhoz. Természetesebben beszélnek határokról, beleegyezésről, szexuális identitásról és arról, hogy egy kapcsolat szabályait nem feltétlenül készen kapjuk: közösen is kialakíthatjuk őket.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy swingerbuli minden kapcsolatot izgalmasabbá tesz. Ha az egyik fél csak a másik kedvéért egyezik bele, ha a pár egy megcsalás után próbálja ezzel helyreállítani a bizalmat, vagy ha a nemet sértődés és érzelmi zsarolás követi, a partnercsere valószínűleg csak felerősíti a már meglévő problémákat.

Amit a buli előtt mindenképpen meg kell beszélni

A „majd ott meglátjuk” izgalmasan hangzik, de könnyen rosszul végződhet. Indulás előtt érdemes egészen konkrétan válaszolni néhány kérdésre:

Mi az, amit mindketten szeretnénk kipróbálni?

Mi az, ami biztosan nem fér bele?

Végig egymás mellett maradunk?

Melyik szó vagy mozdulat jelenti azt, hogy azonnal megállunk?

Mennyi alkoholt fogyasztunk?

Hogyan gondoskodunk a védekezésről?

Mi történik, ha valamelyikünk a helyszínen meggondolja magát?

Milyen információt nem szeretnénk később másokkal megosztani?

Hogyan beszéljük át az estét másnap?

A válaszokat pedig nem szabad megváltoztathatatlan szerződésként kezelni. Lehet, hogy valaki otthon még magabiztosnak érzi magát, a helyszínen azonban rájön, hogy nem áll készen. Az is lehet, hogy egy előre engedélyezett helyzet váratlan érzéseket vált ki. A beleegyezés nem egyszer kimondott igen: minden pillanatban visszavonható.

A swingerbuli végül nem attól lesz biztonságos vagy felszabadító, hogy hány emberrel történik valami. Hanem attól, hogy a pár mindkét tagja félelem nélkül kimondhatja: ezt szeretném – vagy éppen azt, hogy most azonnal menjünk haza.