5 virág, amit MOST ültess el, ha csodás kertet akarsz tavasszal és nyáron

Ahogy kisüt a nap, és nem csak egy-egy órára, mindannyian megérezzük a tavasz szelét. És rögtön ráébredünk arra is, mennyire elegünk van már a zord, hideg téli időjárásból. Nem véletlen, hogy amerre jársz, mindenhol azt látod, hogy az emberek kint tesznek-vesznek az udvaron, élvezik a napsütést és közben rendezik a kertet is. A márciusi-áprilisi időszak ugyanis tökéletes ahhoz, hogy megtervezzük, milyen virágok kerüljenek az udvarra - és el is kezdjük elültetni őket.

Ha te is arra vágysz, hogy virágpompában ússzon az udvar, jó, ha tudod: egyes növényeket már most el lehet (és kell is) ültetni. Ezek aztán tavasszal, akár az ültetést követően 6 héttel virágot hoznak, így április végétől akár egészen decemberig élvezeted a csodás kilátást. Nem is húzzuk az időt, mutatjuk azt az 5 virágot, amit már most ültess el, hogy virágokból ne legyen hiány a kertben.

A galériában találod a részletes leírást:

