Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

5 virág, amit MOST ültess el, ha csodás kertet akarsz tavasszal és nyáron

#tavasz
#Virágültetés
#március
#virágok
#márciusban ültethető virágok
Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Életmód
Utoljára frissült: 2026. február 27. 09:43

Forrás: Getty Images

5 virág, amit MOST ültess el, ha csodás kertet akarsz tavasszal és nyáron
A nap cikke

4 sztár, akiről azt rebesgetik, hogy halott és egy klón vette át a helyét

A neten könnyen szárnyra kapnak az alaptalan teóriák. Az utóbbi években pedig egyre többen állítják, hogy számos híresség már halott, mert szembement a rendszerrel, és helyüket klónok vették át.

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?

Egy illat nemcsak kiegészítő. Hangulat. Üzenet. Energetikai tér. És ami talán a legfontosabb: idegrendszeri hatás.
Olvasd el!

5 virág, amit MOST ültess el, ha csodás kertet akarsz tavasszal és nyáron

Ha már márciusban belevágsz a kertrendezésbe, az alábbi virágok biztosan meghálálják ezt csodás külsejükkel.

Olvasd el!

Napi horoszkóp március 3.: az Ikrek nehez feladatot kapnak a nyakukba, az Oroszlánoknak érdemes megtanulniuk nemet mondani

A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp március 2.: az Ikrek a környezetüknek bizonyíthatnak, a Szüzek nyomasztó tehertől szabadulhatnak meg

A hét első napján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

A születésed dátuma felfedi, milyen lélektípusba tartozol

Nagyon sokat elmond rólad az, hogy a hónap hányadik napján születtél!

Olvasd el!

Amal Clooney 6 szabálya, amit minden stílusos nőnek meg kéne fogadnia

Amal Clooney stílusérzéke valóban elit kategória.

Facebook
Twitter
Pinterest
Ha már márciusban belevágsz a kertrendezésbe, az alábbi virágok biztosan meghálálják ezt csodás külsejükkel.

Ahogy kisüt a nap, és nem csak egy-egy órára, mindannyian megérezzük a tavasz szelét. És rögtön ráébredünk arra is, mennyire elegünk van már a zord, hideg téli időjárásból. Nem véletlen, hogy amerre jársz, mindenhol azt látod, hogy az emberek kint tesznek-vesznek az udvaron, élvezik a napsütést és közben rendezik a kertet is. A márciusi-áprilisi időszak ugyanis tökéletes ahhoz, hogy megtervezzük, milyen virágok kerüljenek az udvarra - és el is kezdjük elültetni őket.

Ha te is arra vágysz, hogy virágpompában ússzon az udvar, jó, ha tudod: egyes növényeket már most el lehet (és kell is) ültetni. Ezek aztán tavasszal, akár az ültetést követően 6 héttel virágot hoznak, így április végétől akár egészen decemberig élvezeted a csodás kilátást. Nem is húzzuk az időt, mutatjuk azt az 5 virágot, amit már most ültess el, hogy virágokból ne legyen hiány a kertben.

A galériában találod a részletes leírást:

Galéria / 5 kép

5 virág, amit MOST ültess el, ha csodás kertet akarsz tavasszal és nyáron

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?

Egy illat nemcsak kiegészítő. Hangulat. Üzenet. Energetikai tér. És ami talán a legfontosabb: idegrendszeri hatás.
Kép
Életmód

4 csillagjegy, akinek megváltozik az élete a március 3-ai tízmilliószoros napon

A spirituális hagyomány szerint az úgynevezett tízmilliószoros napokon a gondolatok, kimondott szavak és cselekedetek ereje megsokszorozódik.

Kép
Életmód

Egy hétig kizártam minden cukrot az életemből: ezeket a változásokat vettem észre

Azért volt egy két változás, amit észrevettem magamon.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp március 3.: az Ikrek nehez feladatot kapnak a nyakukba, az Oroszlánoknak érdemes megtanulniuk nemet mondani

A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Kép
Sztárok

4 sztár, akiről azt rebesgetik, hogy halott és egy klón vette át a helyét

A neten könnyen szárnyra kapnak az alaptalan teóriák. Az utóbbi években pedig egyre többen állítják, hogy számos híresség már halott, mert szembement a rendszerrel, és helyüket klónok vették át.

Kép
Életmód

4 csillagjegy, akire óriási hatással lesz a március 3-i vörös hold

Mindenki érzi majd a hatását, de négy csillagjegy extra energiákat tapasztal majd. És ez óriási mérföldkő is lehet.

Kép
Sztárok

Amal Clooney 6 szabálya, amit minden stílusos nőnek meg kéne fogadnia

Amal Clooney stílusérzéke valóban elit kategória.