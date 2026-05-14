18 apokaliptikus könyv, ami bemutatja, milyen lehet a világvége

A világvége gondolata egyszerre félelmetes és lenyűgöző, így hát nem véletlen, hogy vonzanak minket sorozatok, filmek és persze könyvek formájában is. Ezek a történetek nemcsak azt mutatják meg, hogyan érhet véget a világ, hanem azt is, mi történik az emberekkel, amikor megszűnik minden, amit addig biztosnak hittek. Egy járvány, egy katasztrófa, egy háború vagy egy megmagyarázhatatlan jelenség pillanatok alatt lerombolhatja a civilizációt, de ezekben a regényekben a valódi kérdés legtöbbször nem az, hogy mi pusztította el a világot, hanem az, hogy mi marad utánunk — és belőlünk. Ha te is szeretnél hasonlót olvasni, most össze is szedtünk 18-at a legnagyobb kedvenceink közül.

Most pedig következzen apokaliptikus könyvajánlónk!

Donna Barba Higuera: Az utolsó mesemondó

Kezdjük is a sort egy friss megjelenéssel, hiszen nemrég érkezett meg könyvesboltokba Az utolsó mesemondó. Egy üstökös ütközik a Földnek, és csupán pár száz tudós és gyerekeik (köztük egy Petra Pena nevű lány) kap lehetőséget arra, hogy elutazzanak egy új bolygóra. Az ő feladatuk lesz az emberi faj értékeinek megőrzése. A lány mindig arra vágyott, hogy amikor megnő, ő is mesemondó legyen, mint a nagymamája. Csakhogy amikor évszázadokkal később Petra felébred, rájön: ő az egyetlen, aki még emlékszik a Földre és az emberiség múltjára.

Cormac McCarthy: Az út

Ez egy kifejezetten sötét, posztapokaliptikus történet egy apáról és a fiáról, akik egy elpusztult, sivár világban vándorolnak dél felé. Élelem, biztonság és remény alig maradt, de az apa mindent megtesz, hogy megvédje a gyerekét. A regény főként a túlélésről, a szeretetről és arról szól, hogyan lehet embernek maradni egy embertelen világban. Nagyon izgalmas és megható történet!

Naomi Booth: Bezárulva

A felmelegedés egyre elviselhetetlenebb, a bozóttüzek egyre gyakoribbak, és a veszélyeztetett vidékekről a lakosokat táborokba telepítik, embertelen körülmények közé. A nagyváros viszont még rosszabb, a lakosság körében ugyanis egy új, rettenetes betegség terjed, amelynek következtében a betegeket a saját bőrük öli meg. A nyolc hónapos terhes Alice ráveszi párját, hogy költözzenek el a Sydney mellett elterülő Kék-hegység lábához, egy isten háta mögötti kisvárosba, hátha ott biztonságra és békére lelhet. A terhesség kiélesítette érzékeit, de paranoiáját is: Alice mindenhol mindenben veszélyt lát, amely az ő és születendő gyermeke életét fenyegeti.

Joe Hill: Spóra

Joe Hill, Stephen King fia őrületes regényt írt, és ezt imádni fogod, ha csíped a vírusos, posztapokaliptikus témát. Adott Harper, aki ápolónőként próbál segíteni mindenkinek, aki megfertőződik az úgynevezett sárkánypikkellyel: ez egy súlyosan fertőző, halált okozó spóra, amelynek hatására fekete-aranysárga mintázat jelenik meg a betegek testén - akik aztán elégnek. Azonban amikor a nő megfertőződik, kiderül, hogy terhes. Miután férje elveszíti az eszét, Harper csak magára számíthat, ha ki akarja hordani gyermekét. És amikor a legnagyobb szüksége van a segítségre, megérkezik az a bizonyos Tűzoltó, aki óriási titkot őriz.

Dean R. Koontz: Eljövetel

Molly és férje Neil özönvízszerű viharra ébrednek a kaliforniai hegyi városkában. A megállíthatatlanul zuhogó eső különös, ezüstös fénnyel ragyog, s furcsa szagot áraszt. Másnap estére megszűnik minden rádió, televízió és telefon összeköttetés. Áthatolhatatlan köd telepszik a vidékre, ami a mindaddig békés kisvárost szellem labirintussá változtatja. Az éjben különös, ijesztő zajok hallatszanak, a távolban pedig – az esőn és ködön át – titokzatos fények kavarognak és villognak a fák fölött. A világtól elvágott Molly, Neil és maroknyi csapata olyan dolgokkal találják szembe magukat, amelyek elől nincs menekvés.

Emily St. John Mandel: Tizenegyes állomás

A regény elején egy híres színész, Arthur Leander szívrohamot kap egy színházi előadás közben, nem sokkal azelőtt, hogy a Georgia-influenza néven terjedő vírus összeomlasztja a civilizációt. A történet egyik főszereplője Kirsten, aki gyerekként ott volt Arthur utolsó előadásán, majd évekkel később már egy vándorszíntársulat tagjaként járja a pusztulás utáni világot. A társulat Shakespeare-darabokat és zenét visz a túlélőknek, mert szerintük „a túlélés nem elég”. A regény több idősíkon mutatja meg Arthur, Kirsten és más szereplők sorsát, miközben lassan összeérnek a múlt és a járvány utáni jelen történetszálai. Főleg arról szól, mi marad az emberből, a művészetből és az emlékekből a világvége után.

Octavia E. Butler: A magvető példázata (és a folytatása, A talentumok példázata)

A történet főszereplője Lauren Olamina, egy fiatal lány, aki a 2020-as évek Amerikájában él, egy széteső, erőszakos, klímaválság és társadalmi összeomlás sújtotta világban. Lauren egy zárt közösségben nő fel Kaliforniában, de amikor az otthonát támadás éri, menekülni kényszerül. Útnak indul észak felé, miközben más túlélők is csatlakoznak hozzá. Közben egy saját hitrendszert alakít ki, az Earthseedet, amelynek központi gondolata, hogy a változás az egyetlen állandó dolog. Az egész könyv egy fiatal nő túléléstörténete egy összeomló Amerikában, miközben nemcsak életben akar maradni, hanem egy új közösség és jövőkép alapjait is megteremti.

Stephen King: Végítélet

Halálos szuperinfluenza söpör végig a bolygón, a maréknyi túlélő pedig ebben a megüresedett, ám ugyanolyan veszélyes világban próbál túlélni. A járvány szinte az egész emberiséget elpusztítja, a megmaradt emberek pedig két táborba sodródnak. Az egyik csoportot a jóságos Abagail anya vezeti, aki egy új, békésebb közösséget próbál felépíteni. A másik oldalon Randall Flagg áll, egy démoni, félelmetes figura, aki Las Vegasban gyűjti maga köré azokat, akik hatalomra, erőszakra és káoszra vágynak. A könyv, ahogy Stephen Kingtől már megszokhattuk, nagyon izgalmas és jól felépített karakterekkel mutatja be a világvégét.

Lily Brooks-Dalton: A fénypirata

Wanda Floridában születik egy hatalmas hurrikán idején. A világ mindeközben körülötte egyre élhetetlenebbé válik: a klímaváltozás miatt jönnek az áradások, viharok, áramkimaradások, az emberek pedig lassan elhagyják a környéket. Wanda gyerekként még a családjával él, később azonban egyre inkább magára marad, és meg kell tanulnia alkalmazkodni az új, víz alá kerülő világhoz. A regény az ő életét követi végig: hogyan nő fel egy összeomló civilizációban, hogyan tanul túlélni, és hogyan talál szépséget egy pusztuló világban is.

Margaret Atwood: Guvat és Gazella

Az írónő könyvének főszereplője Hóember, aki egy pusztító biotechnológiai katasztrófa után szinte teljesen magára marad a világban. Egy furcsa, új emberfaj, a crakerek között él, miközben próbál túlélni és visszaemlékszik arra, hogyan jutott idáig az emberiség. A múltban Hóember még Jimmy volt, és két ember határozta meg az életét: a zseniális, veszélyes gondolkodású Guvat, valamint a titokzatos Gazella. A történet az ő kapcsolatukon keresztül mutatja meg, hogyan vezetett a géntechnológia, a vállalati hatalom és az emberi gátlástalanság a civilizáció összeomlásához.

Josh Malerman: Madarak a dobozban

Egy olyan világba csöppenünk, ahol az emberek megőrülnek és erőszakossá válnak, ha meglátnak valamit odakint. Malorie évekig egy elzárt házban él más túlélőkkel, miközben megtanulja, hogyan lehet bekötött szemmel mozogni, tájékozódni és életben maradni. Később a gyerekekkel együtt veszélyes útra indul egy folyón, szintén bekötött szemmel, abban a reményben, hogy találnak egy biztonságos helyet.

Max Brooks: Z világháború

Max Brooks könyve pont attól izgalmas, hogy nem egyetlen főszereplőt követ, hanem túlélők beszámolóiból áll össze. A könyv évekkel a zombiháború után játszódik: egy riporter különböző országokban kérdezi ki azokat, akik átélték a járvány kitörését, a pánikot, a háborút és az újjáépítést. A történetből fokozatosan derül ki, hogyan terjedt el a zombifertőzés, hogyan omlottak össze a kormányok és a hadseregek, és hogyan próbálta az emberiség visszavenni a világot az élőhalottaktól.

P. D. James: Az ember gyermeke

Theo Faron, egy kiábrándult oxfordi történész, aki egy olyan világban él, ahol az emberiség már évtizedek óta képtelen gyereket nemzeni. A társadalom lassan szétesik, mert mindenki tudja: ha nem születnek új gyerekek, az emberiségnek vége. Theo eleinte passzívan szemléli ezt a haldokló világot, de amikor kapcsolatba kerül egy ellenálló csoporttal és egy titokzatos fiatal nővel, Julianával, kiderül, hogy mégis lehet remény. A nő ugyanis terhes — ami az egész világ sorsát megváltoztathatja.

George Orwell: 1984

Ez egy igazi klasszikus, amit érdemes elolvasnod, ha még nem tetted eddig! Winston Smith egy totális diktatúrában, Óceániában él. A társadalmat a Nagy Testvér és a Párt irányítja: mindent megfigyelnek, átírják a múltat, ellenőrzik a gondolatokat, és még a magánélet is veszélyes. Winston titokban lázadni kezd a rendszer ellen, naplót ír, majd kapcsolatba kerül Juliával, akivel tiltott szerelmi viszonyba kezd. Azt remélik, hogy van kiút a Párt hatalma alól, de a rendszer sokkal erősebb és kegyetlenebb, mint gondolják.

Andrew Hunter Murray: Védett terület

Az ország széthullóban, a törvényes rend lassanként felbomlik. Egy fiatalember utazik északra. Ben festő, aki a zsúfolt, feszültségekkel teli városban élt. Hat hónappal ezelőtt menyasszonya, Cara egy távoli szigetre, a Szikla Szentélyre költözött, amely a milliomos filantróp, Sir John Pemberley tulajdona. Most úgy döntött, felbontja az eljegyzést Bennel, és örökre ott marad. Ben elhatározza, odautazik, hogy visszaszerezze Carát. Az út viszontagságos, és a szigetre érkezve sokkoló felfedezést kell tennie. A vége hatalmas csavar!

Dmitry Glukhovsky: Metró 2033

Egy nukleáris háború utáni Moszkvában járunk, ahol egy metró egyik állomásán él egy fiatal fiú, Artyom. A felszín lakhatatlanná vált, ezért a túlélők a föld alatt alakítottak ki saját kis társadalmakat, ahol minden állomásnak megvan a maga szabálya, félelme és ellensége. Amikor Artyom otthonát különös, félelmetes lények kezdik fenyegetni, útnak indul a metró veszélyes alagútjain keresztül, hogy segítséget kérjen. Közben mutánsokkal, fanatikus csoportokkal, katonákkal és a saját félelmeivel is szembe kell néznie.

José Saramago: Vakság

A Vakság főszereplői egy névtelen város lakói, akiket egy rejtélyes járvány kezd sújtani: az emberek egyik pillanatról a másikra megvakulnak, méghozzá nem sötétséget, hanem vakító fehérséget látnak. A történet középpontjában egy orvos, az ő felesége és néhány más karanténba zárt ember áll. Az orvos felesége az egyetlen, aki lát, de ezt titokban tartja, miközben végignézi, ahogy a bezárt emberek között egyre gyorsabban eltűnnek a szabályok, az együttérzés és az emberi méltóság.

Adrian Barnes: Álmatlanok

Ez egy igazán sötét, nyomasztó világvége-regény arról, mi történik, ha az emberiség elveszíti az egyik legalapabb képességét: az alvást. Paul egy reggel arra ébred, hogy a világ nagy része nem képes többé az elalvásra. Ő a kevesek közé tartozik, akik még tudnak aludni, ezért kívülről látja, ahogy az emberek az álmatlanság miatt egyre zavartabbá, agresszívabbá és kiszámíthatatlanabbá válnak. Miközben a társadalom gyorsan szétesik, Paul próbálja megérteni, mi történt, és túlélni egy olyan világban, ahol az alvók különlegesek, a gyerekek pedig különösen fontos szerepet kapnak.

