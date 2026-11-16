Megcsalásnak számít, ha a párod egy videójáték-karakterrel alakít ki romantikus kapcsolatot?

Képzeld el, hogy a pasid éppen randira készül. Figyel arra, mit mondjon, szeretne bevágódni a kiszemeltjénél, és kíváncsian várja, mikor kerülnek végre közelebb egymáshoz. Te közben ott ülsz mellette a kanapén, a másik nő pedig a képernyőről néz vissza rád. Oké, erre a szerelmi háromszögre valószínűleg nem készített fel egyetlen romantikus film sem.

De vajon érdemes egy virtuális csábító miatt féltékenykedni? És egyáltalán: Hol helyezkedik el egy videójátékos románc azon a skálán, ahol az egyik végpont a „csak szórakozik” a másik pedig a „nekem ez már nem fér bele”? Kell-e aggódnod egy videójáték-karakter, azaz a pasid pixelekből álló csaja miatt? Egyáltalán, megcsalásnak számít ez?

Minden a GTA-val kezdődött…

A témát a Grand Theft Auto VI romantikus lehetőségei pörgették fel: Jason és Lucia kapcsolatának alakítása kapcsán elindult a mémgyártás, vele együtt pedig a vita arról, hogy egy játékbeli karakterrel való flörtölés számíthat-e megcsalásnak.

Mi van, ha valaki több figyelmet szentel a digitális partnerének, mint annak, akivel a valóságban él együtt? Mert bár egy kitalált karakter aligha fog ráírni a pasidra, hogy „hiányzol”, attól még rosszul eshet, ha a képernyő előtt látványosan lelkesebb, mint amikor közös programot tervezel

Játékból szerelem?

A romantikus történetszál régóta része a videójátékoknak, és van, ahol kifejezetten összetett kapcsolatokat lehet kialakítani. A Baldur’s Gate 3 alkotói például tudatosan olyan románcokat építettek a történetbe, amelyekben a szereplők személyisége, múltja és fejlődése is számít. Az egyik kapcsolat lassan bontakozik ki, a másik szenvedélyesen indul, és később válik bensőségesebbé.

A közeledéshez néha bizalom kell, máskor konfliktusokon vezet át az út és ez már egészen más élmény, mint hátradőlve végignézni egy filmes szerelmi jelenetet: itt te választasz a lehetőségek közül, te kezdeményezel, és a döntéseid alakítják a történetet. Ettől a románc személyesebbnek érződhet, miközben továbbra is egy megírt, fiktív világban történik.

Virtuális crush - valódi veszély?

Nos, az, hogy a párod kíváncsi egy romantikus történet befejezésére, más kérdést vet fel, mint amikor rendszeresen lemondja a közös programokat a játék kedvéért – utóbbi esetben muszáj ezt szóbahoznod neki. Ugyanígy beszélnetek kell arról is, ha a képernyő túloldalán egy másik valódi játékossal flörtöl. Ilyenkor ugyanis már nem egy megírt karakterrel folytatott jelenetről van szó.

Tegyük fel, hogy téged egyáltalán nem zavar a virtuális szerelmi szál. Az viszont igen, hogy a megbeszélt közös mozizás újra elmarad, már vacsora közben is a játék kerül szóba, és minden együtt töltött estére jut még egy „csak ezt gyorsan befejezem”. Ebben a helyzetben érthető, ha a digitális partnerére haragszol, hiszen látszólag ő kapja meg azt a figyelmet, amire te is vágysz.

Virtuális viszonyból válóok? Egy videójátékban kibontakoztatott románc alapvetően nem számít megcsalásnak, és az online döntéseiből sem szabad azonnal a pasid valódi vágyaira következtetned. De a kérdés eldöntése attól függ, milyen határokat húztatok a párkapcsolatotokban: ettől függően egy virtuális viszony kapcsán is nyugodtan jelezheted, hogy téged kellemetlenül érint, akár bánt is. Beszéld meg vele nyíltan, mi okoz számodra feszültséget ebben a crushban!

Van 4 dolog, ami közös azokban a kapcsolatokban, amik túlélik a megcsalást!

Galéria / 4 kép Csak ez a 4 dolog közös azokban a kapcsolatokban, amik túlélik a megcsalást Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Videók

Videók