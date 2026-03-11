Mutasd, hogy vezetsz, megmondom, milyen ember vagy!

A vezetési stílus a személyiségünk része

Limpár Imre tanácsadó szakpszichológus szerint rengeteg felismerésünk lehet, ha tudatosan megvizsgáljuk, hogyan viselkedünk a volán mögött. „Már az izgalmas lehet, hogy ki milyen színű autót preferál, de a jármű típusa is beszédes lehet. A kényelmesebbek automata sebváltós kocsit választanak, a kontrolláló személyiség viszont igényt tart a harmadik pedálra, a kuplungra, hogy átélhesse a saját hatékonyságát, és az ő kezében legyen a gyeplő” – mondja Limpár Imre. Azt is hozzáteszi: az agresszív vagy előzékeny vezetési stílus szintén az alapszemélyiség része, amely a vezetésben is megmutatkozik. Az is előfordulhat ugyanakkor, hogy valaki a volán mögött vezeti le a frusztrációját: a házasságában és a munkahelyén olyan, mint egy ma született bárány, de a vezetésben agresszív oroszlán. „Ez a „szerep” lehetőséget ad a stresszkezelésre. A sofőrülésben az illető kipufoghatja magát, és a munkahelyre beérve, vagy egy stresszes nap után hazatérve, higgadtan vagy higgadtabban tudja menedzselni a napját.”

forrás: Jan Baborák/Unsplash

A stressz mindenkiből mást hoz ki

Félünk a sebességtől vagy imádjuk a száguldozást? Veszélyesen váltunk sávot, vagy rettentő óvatosan és körültekintően? Ezek is számtalan jellegzetes vonást árulnak el. A szakértő szerint van egy bizonyos mértékű frusztráció- és stressztűrés bennünk, de érdemes megnézni, hogy amikor túlfeszítjük a húrt, hogyan reagálunk. „Ha sok a stressz, én például kapkodok, gyorsabban vezetek, míg egy más személyiségszerkezetű embernél stressz esetén teljes blokk, lefagyás, lelassulás is beállhat. Én ilyenkor minél előbb túl akarok lenni a helyzeten, más pedig valószínűleg nem akar túl lenni rajta, és ezért blokkol le” – hozza saját példáját Limpár Imre. Mint mondja, az alapvető személyiségjegyeink tehát megtalálhatók a vezetésben is. Nem tudjuk magunkat meghazudtolni.

A vezetési stílus a családi hiedelmektől is függ

Izgalmas kérdés a vezetés szempontjából az a környezet is, amiben felnőttünk. Vajon szüleink számára a napi rutin része a vezetés, és mi sem természetesebb annál, minthogy autóba ülnek? Esetleg különleges eseménynek tartják, ha kocsival mennek valahová? Szintén ide tartozik, hogy sokan kevésbé szeretnek télen autóba ülni, mert a családban úgy tartják, ilyenkor veszélyesebb vezetni. A szakértő szerint, ha úgy vagyunk vele, hogy télen nagyobb az esélye a balesetnek, és nem érezzük magunkat kellőképpen komfortosan az autóban, beválhat az önbeteljesítő jóslat. Ez pedig megerősíti, hogy bejött, amitől tartottunk.

Nekem ez úgysem fog menni….!

Az előző gondolatsor nyomán: azt, hogy mennyire vezetünk jól, szintén számtalan tényező befolyásolhatja. „Egy tisztes középfokú szintre bárki el tud jutni gyakorlással, tanulással. A társadalom azonban szereti elhitetni, hogy ez nem így van, és máris „terhet rak” például a nőkre, ha vezetni tanulnak – mondja Limpár Imre. Mindezek mellett hatnak ránk még azok az elvárások is, amelyek a már említett önbeteljesítő jóslatként működnek. Vagyis ha azt sulykoljuk magunknak, hogy ez nekünk nem fog menni, akkor ne is számítsunk semmi jóra. Pedig egy tisztes szinten bárki képes lehet megtanulni vezetni.” De vajon mitől felünk a volán mögött? Limpár Imre úgy fogalmaz: a szorongásnak nincs tárgya, de az élethelyzet (ezúttal a vezetés) tálcán kínálja a lehetőséget a személyben lévő szorongásra. „Nem biztos, hogy az életben attól tartok a leginkább, hogy majd valami rossz történik, ha autóba ülök, de éppen „ez van kéznél”. Ilyenkor például félhetek a balesettől, a defekttől, mások megítélésétől.”

Ezért vezetnek a nők óvatosabban

A pszichológia arra a kérdésre is választ ad a vezetéssel kapcsolatban, hogy a férfi vezetési stílus vajon miért versengőbb. „A nők empatikusabbak, jobban figyelnek egymásra. Azt is mérlegelik, hogy néhány perc előny miatt megéri-e kockáztatni az úton. A férfiakban viszont ott van a vadászösztön, a versengés, a teljesítménykényszer. Ha a férfi jól vezet, akkor itt megéli a sikerélményt. Ami különösen akkor fontos neki, ha esetleg az élet más területein kevésbé teljesít jól.”

