Ha ez a vezetékneved, akár királyi felmenőd is lehet – nézd meg a listát
Sokan gondolják úgy, hogy a királyi családok világa távoli és elérhetetlen (nem csoda, hogy imádjuk nyomon követni Vilmos herceg és családja életét), pedig a történelem során a nemesi és uralkodóházak vérvonala jóval messzebbre ágazott, mint hinnénk. Az évszázadok alatt házasságok, politikai szövetségek és családi kapcsolatok révén a királyi családok tagjai számtalan európai – és azon túli – családdal kerültek rokonságba. Bár Magyarországon ma már nincs uralkodóház, a történelem során királyok, főnemesi családok és arisztokrata dinasztiák formálták az ország sorsát. Ezek a családok évszázadokon át házasodtak egymással, politikai szövetségeket kötöttek, és rokoni hálózatuk messze túlnyúlt az országhatárokon.
Önmagában persze egy vezetéknév még nem bizonyít semmit – de vannak olyan családnevek, amelyek történelmileg nemesi, sőt királyi körökhöz köthetők. Ha a te vezetékneved is köztük van, lehet, hogy érdemes utánanézned a családfádnak. Fontos: a legtöbb esetben a kapcsolat nagyon távoli, és csak alapos kutatással igazolható. De a magyar történelem tele van meglepő leszármazási szálakkal.
Íme néhány vezetéknév, ami arra utalhat, hogy királyi felmenőid lehettek egykor:
