Október 3-án indul a Vénusz-retrográd: 4 csillagjegy szerelmi élete a feje tetejére áll most

Felcsendül egy ismerős dal a kocsiban, jön egy váratlan üzenet a telefonodra, és máris azon kapod magad, hogy egy rég lezártnak hitt kapcsolaton gondolkodsz. Vagy éppen a jelenlegi szerelmed mellett merül fel benned a kérdés: tényleg erre vágyom? Ez most egyáltalán nem a véletlen műve! Október 3-án elkezdődik a Vénusz-retrográd, aminek következtében épp ilyen témák kerülnek reflektorfénybe.

A szerelemhez, vonzalomhoz és önértékeléshez társított bolygó először a Skorpióban kezd látszólag hátrálni, majd október 25-én visszalép a Mérlegbe. A következő hetek horoszkópjának központi témája így a bizalom, az érzelmi közelség és a kapcsolatok egyensúlya lesz. Ez nem biztos szakítást vagy garantált ex-visszatérést jelent: inkább lehetőséget kínál arra, hogy átgondold, hogyan kapcsolódsz másokhoz, és mi tesz boldoggá. 4 csillagjegyre pedig extrán nagy hatással lesz:

Kos

Kosként gyakran egyszerűbbnek érezheted a cselekvést, mint egy érzékeny beszélgetést, ez az időszak viszont az intimitás körüli kérdéseket helyezheti előtérbe. A csillagjegyes előrejelzés szerint a közösen töltött idő, az érzelmi támogatás és a megosztott felelősség témái kerülhetnek felszínre. Észreveheted például, ha egy nehéz helyzetben inkább bezárkózol, vagy minden terhet egyedül próbálsz elvinni.

Párkapcsolatban érdemes teret adnod annak, amit eddig nehéz volt megfogalmazni. Ismerkedés közben pedig figyeld meg, mennyire engeded közel magadhoz a másikat, amikor már valódi érzések is megjelennek. A következő hetek szerelmi leckéje az lehet, hogy a sebezhetőséghez is kell bátorság.

Bika

Bikaként szereted tudni, hányadán állsz valakivel, ezért egy bizonytalan válasz vagy megváltozott hangulat most különösen érzékenyen érinthet. A csillagjegyes előrejelzés szerint a közeli kapcsolataid kerülhetnek előtérbe: mélyebb beszélgetésekre vágyhatsz, miközben olyan régi sérelmek is előkerülhetnek, amelyekről eddig könnyebb volt hallgatni. Lehet, hogy egy korábban jelentéktelennek tűnő helyzetről most derül ki, mennyire hiányzott belőle számodra a figyelem.

Párkapcsolatban érdemes kimondanod, mire lenne szükséged, mielőtt a másik csendjét elutasításnak értelmeznéd. Szingliként pedig át kellene gondolnod, mitől érzed magad biztonságban egy ismerkedésben. A következő hetek nagy kérdése: meg mered mutatni, mit érzel valójában?

forrás: Thought Catalog on Unsplash

Mérleg

A Vénusz az uralkodó bolygód, október 25-én pedig vissza is tér a jegyedbe, így a retrográd második felében még hangsúlyosabbá válhat a kapcsolati egyensúly kérdése. A horoszkóp szerint most feltűnhet, ha rendszeresen te alkalmazkodsz, te kezdeményezel, vagy te simítod el a kellemetlen helyzeteket. Ami korábban apró kompromisszumnak tűnt, arról kiderülhet, hogy hosszabb távon sok energiádat viszi el.

Párkapcsolatban a kölcsönösség kerülhet a beszélgetések középpontjába, szingliként pedig felismerheted, mennyire fontos neked a valódi érzelmi közelség. Egy kedves üzenet vagy látványos gesztus mellett azt is figyelheted, mennyire következetes a másik. Most könnyebben megfogalmazhatod, milyen kapcsolatban érzed magad megbecsülve, és hol volna szükség tisztább határokra.

Skorpió

A Vénusz a te jegyedben kezdi a retrográd szakaszát, ezért az időszak könnyen nagyon személyesnek érződhet. Az asztrológiai értelmezés szerint előtérbe kerülhet, mennyire tudsz bízni valakiben, hogyan kezeled a féltékenységet, és mit teszel, amikor bizonytalannak érzed a kapcsolatodat. Egy félreérthető üzenet vagy elmaradt találkozó olyan érzéseket is megmozgathat, amelyek részben korábbi csalódásokból erednek.

Érdemes megfigyelned, mikor reagálsz a jelenlegi helyzetre, és mikor egy régebbi történetre. Ha újra eszedbe jut valaki a múltadból, gondold végig, pontosan mi hiányzik: az illető, a közelség vagy az, ahogyan akkor érezted magad. Az őszinteség most többet segíthet, mint a másik szándékainak folyamatos találgatása.

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