A Vénusz retrográdja alaposan felforgathatja a szerelmi életedet

Épp most kezdtél randizni valakivel, akiért teljesen odavagy? Esetleg a pároddal azon gondolkodtok, hogy magasabb szintre emeljétek a kapcsolatotokat? Az asztrológusok szerint lehet, hogy érdemes még egy kicsit várnotok. Október 3-án ugyanis kezdetét vette a Vénusz retrográdja, amely egészen november 13-ig tart, és a horoszkóp szerint ebben az időszakban a szerelmi életünk is tartogathat néhány meglepetést. A Vénusz az asztrológiában a szerelem, a szépség, az élvezetek és a vonzalom bolygója, amikor pedig retrográd mozgásba kezd, úgy tartják, hogy ezek a területek különösen nagy figyelmet kapnak. Ilyenkor könnyebben előkerülhetnek régi érzések, lezáratlan kapcsolatok, vagy éppen olyan kérdések, amelyeket eddig sikerült a szőnyeg alá söpörnünk.

Miért nem érdemes most új kapcsolatba kezdeni?

A retrográd időszakok az asztrológiai értelmezés szerint elsősorban az önvizsgálatról és az újraértékelésről szólnak. A Vénusz nagyjából 18 havonta kerül ilyen helyzetbe, körülbelül 40 napra, és ilyenkor a párkapcsolatainkat is hajlamosak lehetünk egészen más szemmel nézni. Az asztrológus szerint most különösen fontos, hogy ne keverjük össze az intenzív vonzalmat a valódi összeilléssel. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy valaki teljesen levesz a lábunkról, miközben valójában még alig ismerjük. A kezdeti izgalom, a kémia és az állandó pillangók a gyomrunkban persze csodálatos érzések, de önmagukban még nem garantálják, hogy hosszú távon is működni fog a kapcsolat. Éppen ezért az asztrológus azt tanácsolja, hogy november 13-ig lehetőleg ne kapkodjuk el a komoly szerelmi döntéseket. Ez nem jelenti azt, hogy ne randizhatnánk vagy ismerkedhetnénk, sokkal inkább arról van szó, hogy érdemes időt adni magunknak, mielőtt elköteleződünk valaki mellett.

A Skorpió jegye még intenzívebbé teszi ezt az időszakot

Az idei Vénusz-retrográd különlegessége, hogy a Skorpió jegyében kezdődött, amelyet az asztrológia többek között a szenvedéllyel, a titkokkal, a féltékenységgel és a mély érzelmekkel kapcsol össze. Ez pedig azt jelenti, hogy a horoszkóp szerint most a megszokottnál is intenzívebben élhetjük meg a szerelmi helyzeteket. Lehet, hogy hirtelen féltékenyebbnek érzed magad, mint korábban, vagy azon kapod magad, hogy folyamatosan valakin jár az eszed, akivel még csak néhányszor találkoztál. Az is előfordulhat, hogy egy régi kapcsolat emlékei kerülnek újra felszínre, esetleg az exed jelentkezik egy teljesen váratlan üzenettel.

Az asztrológiai értelmezés szerint ilyenkor a kapcsolatokban meglévő hatalmi játszmák és kimondatlan problémák is nagyobb figyelmet kaphatnak. Egy korábban harmonikusnak tűnő kapcsolatban is felmerülhetnek kényes kérdések, ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy valami végleg elromlott. Sokkal inkább lehetőség arra, hogy őszintébben beszéljetek az érzéseitekről és az igényeitekről.

Mit érdemes tenni a Vénusz retrográdja alatt?

A legfontosabb tanács, hogy ne hozz elhamarkodott döntéseket pusztán azért, mert éppen nagyon intenzíven érzel valamit. Ha például hirtelen ellenállhatatlan késztetést érzel arra, hogy ráírj az exedre, előbb gondold végig, miért szeretnéd újra felvenni vele a kapcsolatot. Tényleg hiányzik neked az illető, vagy inkább az az érzés, amit egykor mellette éltél át?

Ugyanez igaz az új kapcsolatokra is. Attól, hogy valakivel elképesztő köztetek a kémia, még nem kell rögtön közös jövőt terveznetek. Ismerkedjetek, beszélgessetek, élvezzétek az együtt töltött időt, és figyeld meg, hogyan viselkedik a másik a hétköznapi helyzetekben is. Az asztrológus szerint most sokkal többet nyerhetsz azzal, ha megfigyeled az érzéseidet, mint ha azonnal cselekednél.

A jó hír, hogy a Vénusz retrográdja november 13-án véget ér, így az asztrológiai tanács szerint november 14-től már kedvezőbb lehet az időszak a komolyabb szerelmi döntésekhez. És gondolj csak bele: ha valakivel valóban egymáshoz illetek, néhány hét várakozás aligha fog ezen változtatni.

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