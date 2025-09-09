Vége lett egy 8 éves barátságomnak hangos szavak és üzenetek nélkül – emiatt történt

Nem voltak hangos szavak, nem voltak sértett üzenetek, nem volt vége pillanat, egyszerűen csak elengedtük egymást. Vagy talán az élet engedett el minket egymás mellől. Nyolc év. Ennyi ideig voltunk jelen egymás életében. Egy közös munka hozott össze minket, és az első pillanattól úgy éreztem, ritkán talál az ember ilyen könnyen kapcsolódást valakihez. Volt köztünk valami magától értetődő. Együtt nevettünk, együtt dolgoztunk, együtt sírtunk is néha. Tudtuk egymás titkait, tudtuk, kihez fordulhatunk, ha baj van. Sokszor segítettünk egymásnak, amikor úgy tűnt, minden szétesik körülöttünk. És aztán valahol, észrevétlenül, elkezdett változni minden.

Az elmúlt évek alatt mindketten másfelé sodródtunk. Ő új emberekkel kezdett lógni, új baráti kör vette körül, én pedig más irányba indultam, persze nem önszántamból, hanem az élet így hozta. Az idős nagyszüleim gondozása töltötte ki a mindennapjaimat, majd el is veszítettem őket. Közben egy karrierválság közepén találtam magam, és a pénzügyi gondok is nyomtak. Az életem kicsit összekuszálódott, és bár szerettem volna azt hinni, hogy ez nem befolyásol semmit köztünk, de befolyásolt.

forrás: max

Ő már nem volt kíváncsi annyira az én történeteimre. Nem hibáztatom érte, egyszerűen más dolgok lettek számára fontosak. Én pedig azt vettem észre, hogy amikor tényleg beszélnem kellett valakivel, már nem hozzá nyúlt a kezem a telefonomon. Először csak napok teltek el, aztán hetek, majd hónapok úgy, hogy nem írtunk egymásnak. És mire észrevettem, a nyolc év történetei mögött már egy lezáratlan csend maradt. Sokáig kerestem rá a magyarázatot. Haragudtam magamra is, rá is, az életre is. Aztán rájöttem, hogy a haragnál sokkal egyszerűbb a válasz, megcsinálta helyettünk az idő. 35 fölött megváltozik minden. Nem rosszabb lesz, csak más.

Az ember már nem tud minden energiát a barátságok fenntartására fordítani, mert ott van a munka, a család, a veszteségek, az új kezdetek és a lezárások. És néha ezek az utak egyszerűen eltávolítanak embereket egymástól. Nem azért, mert kevésbé szeretjük őket, hanem mert az élet prioritásokat ír. Aki ott tud maradni, az marad. Aki nem, az szépen, csendben kikopik.

Ami viszont fájdalmas, az nem is a hiány, hanem az, hogy nincs meg az a nagy, drámai lezárás, amiben kimondanánk: „köszönöm, hogy velem voltál”. Csak a csend van, és az emlékek, amelyek egyre fakulnak. De ahogy telnek az évek, egyre jobban hiszem, hogy ez is rendben van. Nem minden kapcsolat örök. Van, aki csak egy szakaszra jön az életünkbe, és ott nagyon fontos szerepet játszik. És amikor elengedi a kezünket, valójában nem tőlünk fordul el, hanem továbbmegy a saját útján. Néha hiányzik. Néha megfogom a telefonom, hogy írjak, aztán visszateszem. Nem azért, mert ne lenne mit mondanom, hanem mert érzem már nem ugyanott találkoznánk. És talán ez a legőszintébb lezárás.

