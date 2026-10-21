Van, amitől sok férfi az elutasításnál is jobban tart egy kapcsolatban: azonnal szakítanak miatta

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Forrás: A Többesélyes szerelem c. film
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Egy kapcsolatban előbb-utóbb a pénz is szóba kerül: hogyan osztjátok el a kiadásokat, mire gyűjtötök, és mi történik, ha valamelyikőtök átmenetileg kevesebbet tud beletenni a közösbe?
Ezek a beszélgetések könnyen megmutathatják, mit jelent számotokra a biztonság, az önállóság és az egyenrangúság. Hiszen más elképzelni, hogy bármikor számíthattok egymásra, mint ténylegesen segítséget kérni, amikor szükségetek van rá.
Inkább kevesebb pénz, csak maradjon meg az önállóság?
A Hint App 5184 férfit kérdezett meg többek között az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban. A résztvevők 65 százaléka kellemetlenebbnek érezné az anyagi függést a partnerétől, mint azt, ha a párja elutasítaná.
A válaszadók 54 százaléka egy nehéz időszakban inkább jelentősen visszafogna az életszínvonalából, a 35 év alattiaknál pedig ez az arány 61 százalék volt. Vagyis az önállósághoz való erős ragaszkodás a fiatalabb korosztályban is jelen van.
A közös megállapodás felülírhatja az érzéseket?
A megkérdezettek 47 százalékát az is feszélyezné, ha hosszabb időre a párja válna az elsődleges eltartóvá, akkor is, ha mindketten észszerűnek tartanák ezt a megoldást. (Más a helyzet akkor, ha valakinek többet keres a partnere, mint amikor anyagilag rá van utalva: a számokból nem következik az, hogy a válaszadókat zavarná a párjuk magasabb fizetése.)
Amikor a fizetés az önértékelésbe is beleszól...
A terapeuták szerint sok férfiban erősen él az elvárás, hogy neki kell többet keresnie. Emiatt az anyagi függést személyes kudarcként élhetik meg, míg az elutasítást könnyebben tulajdoníthatják az összeillés hiányának.
A szakértők éppen ezért az előre felépített közös tartalékot és a közös pénzügyi döntéseket fontosságát hangsúlyozzák a pároknak: így a magasabb kereset ne jelenthet nagyobb beleszólást, döntési jogot egyik fél részéről sem.
A pénzügyeink rólunk is árulkodnak?
A pénzügyi szokásaitokat a neveltetésetek, az értékeitek, a kulturális környezetetek és az érzéseitek is alakítják, ezért a pénzzel kapcsolatos konfliktusok megértéséhez hozzátartozik ezeknek a háttérben működő elképzeléseknek a feltérképezése is.
A cél az, hogy a párok közös nyelvet találjanak a pénzügyeiket illetően, és jobban megértsék egymást. Érdemes tehát arról is beszélgetni, kinek mit jelent segítséget kérni, milyen helyzetben éreznék magukat kiszolgáltatott a felek és mitől függ az önállóság-érzet.
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