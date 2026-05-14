Vajon leáldozóban van az influenszerek és a shortsok korszaka? Szinte menekülnek a mai fiatalok a digitális világ elől
A platformok algoritmusai arra épültek, hogy minél tovább tartsák ott a felhasználót: gyors videók, állandó impulzusok, végtelen görgetés, azonnali dopaminlöketek. A TikTok, az Instagram Reels és a YouTube Shorts egy teljes generáció figyelmét formálta át. Most azonban egyre több jel utal arra, hogy valami változik. A fiatalok egy része mintha belefáradt volna a permanens online jelenlétbe és ezzel együtt az influenszerkultusz is repedezni kezdett.
Nem arról van szó, hogy egyik napról a másikra eltűnnének az influenszerek vagy összeomlana a TikTok világa. Sokkal inkább egy lassú kulturális kifáradás érződik. A Z-generáció és különösen a legfiatalabb alfa generáció tagjai már nem ugyanazzal a lelkesedéssel fogyasztják a sterilre szerkesztett tartalmakat, mint néhány évvel ezelőtt. A túltermelés, az állandó reklámok és a tökéletes élet performansza sokaknál ellenérzést váltott ki.
A közösségi média eredetileg kapcsolódást ígért, de sok fiatal ma már inkább kimerültséget társít hozzá. Egyre többen beszélnek nyíltan digitális szorongásról, koncentrációs nehézségekről, alvásproblémákról vagy arról az érzésről, hogy folyamatosan le vannak maradva valamiről. A rövid videók világa ráadásul teljesen átírta az ingerküszöböt: egy 10 másodpercnél hosszabb videó már lassúnak érződik sok felhasználó számára. Paradox módon pont ez a túlstimuláció kezd most visszaütni.
Miközben néhány éve még mindenki influenszer akart lenni, ma egyre gyakrabban jelenik meg az offline luxus fogalma. A digitális detox, a nyomógombos telefonok reneszánsza, a túrázás, a könyvolvasás vagy akár az analóg fényképezőgépek népszerűsége részben ugyanerről szól. Sok fiatal próbál visszatalálni valami kézzelfoghatóbb valósághoz. Egyre trendibb eltűnni az internetről, mint állandóan jelen lenni rajta.
Az influenszerek hitelessége is látványosan erodálódik. A közönség sokkal érzékenyebb lett arra, ha egy tartalom megrendezett, manipulatív vagy kizárólag reklámcélokat szolgál. Az ajánló típusú videók mögött mindenki látja az együttműködéseket, a filtereket és a gondosan felépített személyes márkákat. A követők egy része emiatt már nem inspirációt lát bennük, hanem fárasztó marketinggépezetet. Közben a platformok is saját csapdájukba estek. A Shorts-, Reels- és TikTok-videók olyan mennyiségben árasztják el a felhasználót, hogy szinte semmi sem marad emlékezetes. Tartalmak ezrei peregnek át az emberek fején naponta anélkül, hogy valódi nyomot hagynának bennük. Ez a gyors fogyasztás pedig hosszabb távon kiüresíti magát a tartalomgyártást is. Nem véletlen, hogy újra nő az érdeklődés a hosszabb podcastok, mélyebb videók, hírlevelek vagy lassabb, személyesebb tartalmak iránt.
A változás mögött gazdasági okok is állnak. Az influenszerpiac túltelített lett. Egyre nehezebb kitűnni, a bevételek kiszámíthatatlanabbak, a kiégés pedig rengeteg tartalomgyártót érint. Az a korábbi álom, hogy valaki csak videózásból stabil karriert épít, ma már jóval bizonytalanabbnak tűnik, mint néhány éve. A fiatalabb generáció ezt már látja, ezért sokan kevésbé idealizálják ezt az életformát.
Persze túlzás lenne temetni az influenszerkultúrát vagy a rövid videókat. Az emberek továbbra is szeretnek gyorsan fogyasztható tartalmakat nézni, és a közösségi média még mindig meghatározó része a mindennapoknak. Inkább arról van szó, hogy kezd kialakulni egy ellenreakció. A folyamatos online jelenlét már nem feltétlenül menő, és a digitális világ elvesztette azt az újdonságerejét, amely egy évtizeden át szinte ellenállhatatlanná tette. Véleményem szerint most érkezett el az a pont, amikor a fiatalok már nem egyszerűen használni akarják az internetet, hanem határokat húzni vele szemben. És ez a változás sokkal jelentősebb lehet, mint bármelyik új platform vagy trend.
