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Újra kezdődik a winter arc trend: én ezekre figyelek

#Edzés
#pilates
#egészséges életmód
#winter arc
#edzőtertem
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 24. 16:11

Forrás: Pexels

Újra kezdődik a winter arc trend: én ezekre figyelek
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Ahelyett, hogy januárig várnék azzal, hogy kicsit jobban odafigyeljek magamra, idén ősszel én is belevágok a winter arcba.

Ősszel minden évben rám tör az „oké, most összeszedem magam” érzés. Talán az, hogy vége a nyári összevisszaságnak, újra kialakul valamiféle rutin vagy egyszerűen csak közeledik az év vége és hirtelen feltűnik, milyen gyorsan eltelt megint egy év.

Pont erre az érzésre épül a közösségi médiában újra és újra felbukkanó winter arc trend is. A koncepció nagyjából arról szól, hogy nem várod meg január elsejét az újévi fogadalmakkal, hanem már ősszel elkezdesz tudatosabban figyelni azokra a területekre, amelyeken változtatni szeretnél. A klasszikus verzió gyakran október elejétől az év végéig tart, de nincsenek kőbe vésett szabályai: mindenki maga választja ki, mi fér bele a saját rutinjába. Én például biztosan nem szeretnék hajnali ötkor kelni, napi kétszer edzeni vagy egyik napról a másikra teljesen felforgatni az életemet. Sokkal inkább arra használom ezt az időszakot, hogy néhány egyszerű dologban következetesebb legyek.

Első helyen nálam az egészségesebb életmód áll. Nem akarom túlbonyolítani: nálam a winter arc egyik legfontosabb célja egyszerűen az, hogy tudatosabban figyeljek magamra a hétköznapokban. Ez nálam nem jelent szigorú diétát vagy olyan szabályokat, inkább azt szeretném, hogy jobban odafigyeljek arra, mit eszem, ne felejtsek el rendesen inni, legyen egy kis rendszer az étkezéseimben. Szeretném végre rendszeresen bevenni a vitaminjaimat. Nálam tipikusan vannak olyan időszakok, amikor nagyon lelkiismeretesen figyelek erre, aztán valahogy teljesen kiesik a rutinból. A mindennapjaimba C-vitamint, magnéziumot és olajfalevél-kivonatot szeretnék rendszeresebben beilleszteni.

A kombuchát is beépítem a rutinomba. Nemrégiben találtam rá. Leginkább azért szeretem, mert egy izgalmasabb alternatíva akkor, amikor már unom a vizet, de nem szeretnék automatikusan valamilyen cukros üdítőért nyúlni. Illetve támogatja az emésztést, javítja a bélflóra egyensúlyát és gazdag antioxidánsokban.

Mindemellett, a heti kétszer pilates ez az egyik fix célom, ha valamiben tényleg következetes szeretnék lenni, az a mozgás. Nem az a célom, hogy minden egyes nap edzek, hanem hogy legyen egy olyan rendszerem, amelyet akkor is képes vagyok tartani, amikor sűrűbb a hetem. A pilates mellé szeretnék hetente egyszer edzőterembe is eljutni. Így heti három alkalommal biztosan lenne valamilyen mozgás az életemben, ami számomra még teljesen reálisnak érződik.

Az edzőteremben elsősorban erősítő gyakorlatokra szeretnék koncentrálni. Nincsenek nagy terveim, csak, hogy egy kicsit tónusosabb legyek. Egyszerűen szeretnék erősebb lenni, többet mozogni és azt érezni, hogy az edzés megint természetes része lett a hetemnek.

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