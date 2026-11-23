A jóslat pillanatok alatt felkapott téma lett az interneten, és sokan már egy globális technológiai összeomlástól tartanak. De vajon tényleg van okunk aggódni, vagy ismét egy ügyesen tálalt világvége-forgatókönyvvel van dolgunk? Ha valaki azt mondaná, hogy hamarosan összeomolhat az internet, leállhatnak a bankrendszerek, és akár az áramellátás is veszélybe kerülhet, valószínűleg egy új Netflix-sorozat történetére gondolnánk. Csakhogy Craig Hamilton-Parker, akit az interneten a végzet prófétájaként emlegetnek, teljesen komolyan beszél erről. A férfi állítása szerint már korábban megjósolta a Microsoft rendszerének november 13-i leállását, amely miatt világszerte rengeteg felhasználó nem tudta elérni többek között az Outlookot és a Teamst. Most pedig arra figyelmeztet, hogy ennél sokkal komolyabb problémák is következhetnek.

Egyetlen leállásból világméretű katasztrófa?

Hamilton-Parker szerint a közelmúlt technológiai fennakadásai arra utalhatnak, hogy egy komolyabb kibertámadás-sorozat van kibontakozóban. Úgy véli, a jövőben olyan rendszerek is veszélybe kerülhetnek, amelyek nélkül ma már szinte elképzelhetetlen az életünk. Korábbi videóiban arról beszélt, hogy a bankok, a szupermarketek, az internetszolgáltatók és az elektromos hálózatok is célpontokká válhatnak. Követőinek azt tanácsolta, hogy készítsenek biztonsági mentést a fontos adataikról, mert szerinte egy nagyobb technológiai összeomlásra is fel kell készülni. A történetnek azonban van egy fontos részlete: a Microsoft közlése szerint a novemberi szolgáltatáskimaradást egy korábbi hálózati kapacitásbővítéshez kapcsolódó technikai probléma okozta. A vállalat nem talált arra utaló jelet, hogy kibertámadás állt volna a háttérben. Ez azonban nem akadályozta meg az internet népét abban, hogy elkezdjen a legrosszabb forgatókönyveken gondolkodni.

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Mi az a „Black Sky Event”, amitől most sokan félnek?

A jóslat kapcsán ismét felbukkant a közösségi médiában a „Black Sky Event” kifejezés, amely egy olyan súlyos krízishelyzetet jelöl, amikor több létfontosságú infrastruktúra működése is megszakad. Képzeljük el, hogy nincs internet, nem működnek a bankkártyák, elérhetetlenné válnak a kommunikációs szolgáltatások, és az áramellátás is akadozik. Egy ilyen helyzet természetesen komoly következményekkel járna, különösen egy olyan világban, ahol már a hétköznapi teendőink nagy része is digitális rendszerektől függ. Csakhogy attól, hogy egy ilyen esemény elméletileg lehetséges, még egyáltalán nem következik, hogy hamarosan bekövetkezik. A mostani Microsoft-leállás sem bizonyítja a látnok állításait.

De miért vonzódunk ennyire a félelmetes jóslatokhoz?

Bár a legtöbben szeretjük magunkat racionális embernek tartani, egy jól időzített jóslat még a legszkeptikusabbakat is elgondolkodtathatja. Ennek egyik oka, hogy az agyunk folyamatosan összefüggéseket keres. Ha valaki hónapokkal korábban technológiai problémákról beszélt, majd valóban bekövetkezik egy jelentős szolgáltatáskimaradás, könnyen úgy érezhetjük, hogy a két esemény között különleges kapcsolat van. Ráadásul hajlamosak vagyunk jobban emlékezni azokra a jóslatokra, amelyek látszólag beigazolódtak. A téves előrejelzések közben szépen lassan eltűnnek a figyelmünkből. A közösségi média pedig tökéletes terep az ilyen történeteknek. Egy világméretű összeomlásról szóló figyelmeztetés sokkal több kíváncsiságot és érzelmet vált ki, mint egy hétköznapi technikai hiba magyarázata.

A bizonytalanságra mindig könnyű rájátszani

Nem véletlen, hogy a világvége-jóslatok újra és újra népszerűvé válnak. Gazdasági nehézségek, háborúk, technológiai változások és globális válságok idején különösen sokan keresnek valamilyen kapaszkodót, ami segíthet megérteni, mi történik körülöttük. Egy magabiztosan előadott jóslat pedig azt az érzést keltheti, hogy valaki már tudja, mire kell felkészülnünk. A félelem mellett a kíváncsiság is fontos szerepet játszik. Szeretjük a rejtélyeket, az összeesküvés-elméleteket és azokat a történeteket, amelyekben valaki állítólag előre látja a jövőt. Főleg akkor, ha az előrejelzéshez később egy valódi eseményt is hozzá lehet kapcsolni. Ebből azonban nem következik, hogy Craig Hamilton-Parker természetfeletti képességekkel rendelkezik, vagy hogy a következő nagy összeomlás már a küszöbön áll. De mielőtt egy újabb internetes prófécia miatt elkezdenénk túlélőcsomagot összeállítani, nem árt feltenni egy egyszerű kérdést: valóban bizonyítékot látunk, vagy csak egy olyan történetet, amely túlságosan izgalmas ahhoz, hogy ne higgyünk benne?

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