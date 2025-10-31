A legújabb magyar kutyafajta, amit csak tavaly jegyeztek be - És milyen csodaszép

Ha azt mondjuk, magyar kutyafajták, először biztosan a puli, a mudi vagy épp komondor jut eszedbe. Ami persze nem csoda, hiszen ezek az ebek világszerte egyre ismertebbé válnak, ott vannak a nemzetközi versenyeken, és hát valljuk be, nekünk magyaroknak is a szívünk csücskei. Persze tudjuk jól, hogy nem csak ez a három magyar kutyafajta létezik; egy korábbi cikkünkben már összeszedtünk jó néhányat, érdemes végignézni a fotókat:

Ez a korábbi cikk persze egy kis frissítésre szorul, ugyanis 2024 óta nem 9, hanem hivatalosan is 10 magyar kutyafajta létezik! Kicsivel több, mint egy éve a Magyar Kutyások Szövetsége és a HUKOSZ-MESZ hivatalosan is elfogadta nemzeti kutyafajtának a sinkát, mi pedig fel is fedünk mindent, amit tudni érdemes róla!

Hogy néz ki a sinka, és mi jellemzi a személyiségét?

A sinka nem éppen az a fajta kutya, ami városokban él, üldögél a kanapén és beéri napi egy-két sétával. Ez az eb napjainkban is elsősorban pásztorokkal dolgozik együtt, mert igazi munkakutya, aki imád terelni, hajtani, futni, és bírja a rengeteg mozgást.

Külseje nem olyan, mint a legtöbb magyar munkakutyáé: úgy vélik, hazai kistestű pásztorkutyákból alakult ki, német juhászokkal keresztezve. Szőrzete testhez simul, színe többnyire fekete, de lehet barna, fehér, ordas vagy tigriscsíkos is. Fülei felállóak, hegyesek, farka kunkorodik. Nem véletlenül nevezik a magyar dingónak is!

Egyébként nagyon hűséges fajta, de az idegenekkel bizalmatlan. Imád tanulni, igényli is a mentális kihívásokat, épp ezért ideális a pásztorok számára. Míg egykor szinte csak a Hortobágyon volt megtalálható, napjainkra már az ország több pontján is feltűnik a sinka. Egy biztos: tényleg igazi különlegesség, és nagyon büszkék lehetük a tizedik magyar kutyafajtára!

