Divat
A legújabb magyar kutyafajta, amit csak tavaly jegyeztek be - És milyen csodaszép
Forrás: Getty Images
A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben
A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak
Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.
4 csillagjegy, aki mindenkin átgázol a siker érdekében
Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.
Napi horoszkóp október 30.: az Ikreknek kellemetlen problémát kell megoldaniuk, a Nyilasoknak az átlagnál nehezebb feladattal kell megbirkózniuk
A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!
Láttad már? Így néz ki Sean Bean ötödik felesége, akit ritkán mutat meg a világnak
Hogy miért láthatjuk olyan ritkán Sean ötödik feleségét, annak egészen meglepő oka van.
Ha azt mondjuk, magyar kutyafajták, először biztosan a puli, a mudi vagy épp komondor jut eszedbe. Ami persze nem csoda, hiszen ezek az ebek világszerte egyre ismertebbé válnak, ott vannak a nemzetközi versenyeken, és hát valljuk be, nekünk magyaroknak is a szívünk csücskei. Persze tudjuk jól, hogy nem csak ez a három magyar kutyafajta létezik; egy korábbi cikkünkben már összeszedtünk jó néhányat, érdemes végignézni a fotókat:
Ez a korábbi cikk persze egy kis frissítésre szorul, ugyanis 2024 óta nem 9, hanem hivatalosan is 10 magyar kutyafajta létezik! Kicsivel több, mint egy éve a Magyar Kutyások Szövetsége és a HUKOSZ-MESZ hivatalosan is elfogadta nemzeti kutyafajtának a sinkát, mi pedig fel is fedünk mindent, amit tudni érdemes róla!
Hogy néz ki a sinka, és mi jellemzi a személyiségét?
A sinka nem éppen az a fajta kutya, ami városokban él, üldögél a kanapén és beéri napi egy-két sétával. Ez az eb napjainkban is elsősorban pásztorokkal dolgozik együtt, mert igazi munkakutya, aki imád terelni, hajtani, futni, és bírja a rengeteg mozgást.
Külseje nem olyan, mint a legtöbb magyar munkakutyáé: úgy vélik, hazai kistestű pásztorkutyákból alakult ki, német juhászokkal keresztezve. Szőrzete testhez simul, színe többnyire fekete, de lehet barna, fehér, ordas vagy tigriscsíkos is. Fülei felállóak, hegyesek, farka kunkorodik. Nem véletlenül nevezik a magyar dingónak is!
Egyébként nagyon hűséges fajta, de az idegenekkel bizalmatlan. Imád tanulni, igényli is a mentális kihívásokat, épp ezért ideális a pásztorok számára. Míg egykor szinte csak a Hortobágyon volt megtalálható, napjainkra már az ország több pontján is feltűnik a sinka. Egy biztos: tényleg igazi különlegesség, és nagyon büszkék lehetük a tizedik magyar kutyafajtára!
Ezt olvastad már?
Hogy tetszett a cikk?
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
4 csillagjegy, aki boszorkányos energiával született
Vannak csillagjegyek, akikben ott él a boszorkányos energia – titokzatosak, érzékenyek és mágikus kisugárzásuk szinte tapintható. Fedezd fel, mely zodiákusok hordozzák magukban a varázslat erejét.
Ahol biztosan nem fogsz izzadni: ez a Föld 10 leghidegebb városa
Ezeken a helyeken nem elég a vastag télikabát, az biztos...
A francia nők csak ezeket a cipőket viselik idén télen
Ha valamit megtanultunk a francia nőktől, akkor az az, hogy ők még a téli időszakban is tudják, mi a sikkes.
Mit viselj első randin? 4 outfit, ami magabiztosabbá tesz
Ezekkel az outfitekkel nem tudsz mellé lőni és garanatáltan lesz második randi is!
A legidegesítőbb karakterek, amelyekkel a forgatókönyvírók elrontották kedvenc sorozatainkat
Abban általában nem értenek egyet a rajongók, hogy ki a kedvenc szereplőjük egy adott sorozatban, de abban már nagyobb szokott lenni az egyetértés, hogy melyik karaktert hagyták volna ki legszívesebben a történetből. Olyan szereplőket gyűjtöttünk most össze, akikkel eléggé mellé lőttek a forgatókönyvírók.
4 rúzs árnyalat, ami akár 10 évet is öregít rajtad
Vannak árnyalatok, amik többet ártanak, mint használnak – most megmutatjuk, mely körömszíneket érdemes messziről elkerülni, ha nem akarod, hogy a manikűröd visszafelé süljön el.