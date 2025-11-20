Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

Ügyvédek felfedték a legőrültebb okokat, amikért emberek beperelték a szomszédjukat

#Galéria
#Szomszéd
#ügyvéd
#hihetetlen történetek
#pereskedés
#beperelni a szomszédot
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Életmód
Utoljára frissült: 2025. november 19. 10:45

Forrás: Rossz szomszédság c. film

Ügyvédek felfedték a legőrültebb okokat, amikért emberek beperelték a szomszédjukat
A nap cikke

Napi horoszkóp november 19.: az Ikrek a tisztességes játék hívei, az Oroszlánok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz fontos részleteket tudhatsz meg!

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Olvasd el!

5 dolog, amit a pasik tesznek, ha szakítani akarnak: ezekből a red flagekből tudhatod, hogy véget akar vetni a kapcsolatotoknak

Hidd el, mindig van jele annak, ha a párod már nem veled képzeli el a jövőjét, csak ezek a red flagek eleinte egyáltalán nem feltűnőek. De mi most leleplezzük azokat!

Olvasd el!

6 dolog, amit egy férfi csak akkor mond, ha titkon megcsal téged

Vannak olyan apró mondatok és tipikus kifogások, amelyek gyakran árulkodnak arról, ha egy férfi valamit titkol vagy érzelmileg eltávolodik a kapcsolatból. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes szófordulatokat, amelyek a hűtlenség korai jelei lehetnek – és amelyek elsőre talán ártatlannak tűnnek.

Olvasd el!

6 alulértékelt karácsonyi film, amit kevesen ismernek

A karácsonyi filmek világában könnyű elveszni a klasszikusok között. Pontosabban olyanok között, mint az Igazából szerelem, a Reszkessetek, betörők!, a Holiday vagy a Grincs.

Olvasd el!

A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt

A tested hamarabb felismeri a mérgező kapcsolatot, mint az elméd. Ez a 7 fizikai jel egyértelműen mutatja, hogy nem a megfelelő ember mellett vagy.

Olvasd el!

7 sztár, aki teljesen máshogy néz ki ma már a plasztika miatt

A sztárvilágban egyre többen vállalják a plasztikai beavatkozásokat – van, akin csak finoman látszik, mások viszont szinte teljesen felismerhetetlenné váltak. Összegyűjtöttünk 7 hírességet, akik ma már egészen más arcot mutatnak a plasztikának köszönhetően.

Facebook
Twitter
Pinterest
Rossz szomszédnál nincs rosszabb: ügyvédek meséltek a legelképesztőbb, sokszor teljesen banális okokról, amelyek miatt szomszédok évekig tartó háborúba és pereskedésbe kezdtek egymással.

Ha valakinek rossz szomszédja van, az tényleg örök átok. Elég egyetlen kis félreértés vagy összezördülés, és évekre megromolhat a viszony olyannyira, hogy valaki mindig keresztbe tesz aztán a másiknak. És ez csak a jéghegy csúcsa, mert hallani olyan sztorikat, amiktől aztán tényleg kirázza a hideg az embert.

Extrém esetekben pedig nem csak hangos vitákhoz vagy "hozzád sem szólok" viszonyhoz vezet egy-egy szomszédi összezördülés, hanem akár pereskedéshez is. Ráadásul sokszor olyan banális okok miatt, hogy azt tényleg nem lehet komolyan venni. Több ügyvéd is felfedte, milyen őrült indokok miatt perelték be egymást szomszédok, a lista pedig tényleg elképesztő.

Íme a leghihetetlenebb sztorik:

Galéria / 10 kép

Ügyvédek felfedték a legőrültebb okokat, amikért emberek beperelték a szomszédjukat

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

És ha már őrült ügyvédi sztorik: felfedték a leghihetetlenebb válóokokat is!

Galéria / 8 kép

Ügyvédek felfedték a leghihetetlenebb okokat, amikért emberek elváltak

Megnézem a galériát

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 20.: az Ikreknek érdemes magabiztosabban gondolkodniuk, a Mérlegeknek végre jut idejük önmagukra is

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Kép
Szerelem

A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt

A tested hamarabb felismeri a mérgező kapcsolatot, mint az elméd. Ez a 7 fizikai jel egyértelműen mutatja, hogy nem a megfelelő ember mellett vagy.

Kép
Életmód

7 intő jel, hogy egy nárcisztikussal szexelsz

A rossz szexet mindenki ismeri.

Kép
Életmód

5 új karácsonyi film, amivel már most hangolódhatsz az ünnepekre

NEM, egyáltalán nem kell szégyellned, ha már most ünnepi történeteket szeretnél nézni esténként, sőt, ezzel valójában a mentális egészségedért is sokat teszel!

Kép
Életmód

6 könyv, ami miatt már nagyon várjuk a telet

Az év leghidegebb évszakában azért azt élvezzük a legjobban, ha ki sem kell mozdulnunk otthonról. És most sok olyan kötet érkezik, ami szuper társaság lehet ezekre a napokra.

Kép
Szépség

5 anti-aging kütyü, amibe tényleg érdemes befektetni a szakemberek szerint!

A modern technológia ma már olyan eszközöket kínál, amelyek tudományosan igazolt módon támogatják a szervezet regenerációját, és még ha az idő kerekét visszaforgatni nem is képesek, az életminőségünk javításához jelentősen hozzájárulnak. Cikkünkben 5 olyan anti-aging kütyüt mutatunk be, amelyek bizonyítottan segítenek abban, hogy hosszú távon is meg tudjuk őrizni az egészségünket, és a testünk akár 80 éves korunkra is fiatalos maradjon!