Szépség
Ügyvédek felfedték a legőrültebb okokat, amikért emberek beperelték a szomszédjukat
Forrás: Rossz szomszédság c. film
Napi horoszkóp november 19.: az Ikrek a tisztességes játék hívei, az Oroszlánok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz fontos részleteket tudhatsz meg!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
5 dolog, amit a pasik tesznek, ha szakítani akarnak: ezekből a red flagekből tudhatod, hogy véget akar vetni a kapcsolatotoknak
Hidd el, mindig van jele annak, ha a párod már nem veled képzeli el a jövőjét, csak ezek a red flagek eleinte egyáltalán nem feltűnőek. De mi most leleplezzük azokat!
6 dolog, amit egy férfi csak akkor mond, ha titkon megcsal téged
Vannak olyan apró mondatok és tipikus kifogások, amelyek gyakran árulkodnak arról, ha egy férfi valamit titkol vagy érzelmileg eltávolodik a kapcsolatból. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes szófordulatokat, amelyek a hűtlenség korai jelei lehetnek – és amelyek elsőre talán ártatlannak tűnnek.
6 alulértékelt karácsonyi film, amit kevesen ismernek
A karácsonyi filmek világában könnyű elveszni a klasszikusok között. Pontosabban olyanok között, mint az Igazából szerelem, a Reszkessetek, betörők!, a Holiday vagy a Grincs.
A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt
A tested hamarabb felismeri a mérgező kapcsolatot, mint az elméd. Ez a 7 fizikai jel egyértelműen mutatja, hogy nem a megfelelő ember mellett vagy.
7 sztár, aki teljesen máshogy néz ki ma már a plasztika miatt
A sztárvilágban egyre többen vállalják a plasztikai beavatkozásokat – van, akin csak finoman látszik, mások viszont szinte teljesen felismerhetetlenné váltak. Összegyűjtöttünk 7 hírességet, akik ma már egészen más arcot mutatnak a plasztikának köszönhetően.
Ha valakinek rossz szomszédja van, az tényleg örök átok. Elég egyetlen kis félreértés vagy összezördülés, és évekre megromolhat a viszony olyannyira, hogy valaki mindig keresztbe tesz aztán a másiknak. És ez csak a jéghegy csúcsa, mert hallani olyan sztorikat, amiktől aztán tényleg kirázza a hideg az embert.
Extrém esetekben pedig nem csak hangos vitákhoz vagy "hozzád sem szólok" viszonyhoz vezet egy-egy szomszédi összezördülés, hanem akár pereskedéshez is. Ráadásul sokszor olyan banális okok miatt, hogy azt tényleg nem lehet komolyan venni. Több ügyvéd is felfedte, milyen őrült indokok miatt perelték be egymást szomszédok, a lista pedig tényleg elképesztő.
Íme a leghihetetlenebb sztorik:
És ha már őrült ügyvédi sztorik: felfedték a leghihetetlenebb válóokokat is!
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Napi horoszkóp november 20.: az Ikreknek érdemes magabiztosabban gondolkodniuk, a Mérlegeknek végre jut idejük önmagukra is
A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt
A tested hamarabb felismeri a mérgező kapcsolatot, mint az elméd. Ez a 7 fizikai jel egyértelműen mutatja, hogy nem a megfelelő ember mellett vagy.
7 intő jel, hogy egy nárcisztikussal szexelsz
A rossz szexet mindenki ismeri.
5 új karácsonyi film, amivel már most hangolódhatsz az ünnepekre
NEM, egyáltalán nem kell szégyellned, ha már most ünnepi történeteket szeretnél nézni esténként, sőt, ezzel valójában a mentális egészségedért is sokat teszel!
6 könyv, ami miatt már nagyon várjuk a telet
Az év leghidegebb évszakában azért azt élvezzük a legjobban, ha ki sem kell mozdulnunk otthonról. És most sok olyan kötet érkezik, ami szuper társaság lehet ezekre a napokra.
5 anti-aging kütyü, amibe tényleg érdemes befektetni a szakemberek szerint!
A modern technológia ma már olyan eszközöket kínál, amelyek tudományosan igazolt módon támogatják a szervezet regenerációját, és még ha az idő kerekét visszaforgatni nem is képesek, az életminőségünk javításához jelentősen hozzájárulnak. Cikkünkben 5 olyan anti-aging kütyüt mutatunk be, amelyek bizonyítottan segítenek abban, hogy hosszú távon is meg tudjuk őrizni az egészségünket, és a testünk akár 80 éves korunkra is fiatalos maradjon!