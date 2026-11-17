Milyen jó is az, amikor egyetemre mész, meglesz végre a saját baráti köröd, tudod, kivel melyik órára mész és azt is, hogy kikkel bulizol este. Hab a tortán, ha a csapatban van egy srác is, aki bejön neked, és akivel esténként hosszasan tudtok csetelni is. A gond, ha ugyanez a pasi a legjobb barátnődnek is tetszik, vele is beszélget, és már fogalmatok sincs, mi lehetne a megoldás. Mert ebben a patthelyzetben valahogy egyik verzió sem tűnik annak. Egy, neve megváltoztatását kérő olvasónk mesélte el nekünk, ő hogyan került ilyen szituba. Nevezzük kérésére Zitának.

„Krisztiánt az egyetemről ismerjük, ugyanabban a társaságban mozgunk, úgyhogy hetente többször találkozunk. A barátnőmmel, Lilivel eleinte csak annyit beszéltünk róla, hogy helyes, meg tök jó a humora. Aztán elkezdett külön is írogatni nekem. Elküldött valamit, amin előző este nevettünk, reagált a sztorimra, megkérdezte, ott leszek-e a következő közös programon. Én pedig nyilván már azt is flörtnek vettem, ha megkérdezte, sikerült-e a zh-m.

Egyik délután épp mesélni akartam róla Lilinek, amikor megmutatta a telefonját: Krisz neki is írt. Kiderült, hogy vele is rendszeresen beszélget, és Lili is egyre jobban bele van zúgva. Én akkor elmondtam, hogy nekem is bejön. Próbáltuk elviccelni, de azért mindketten eléggé meglepődtünk.

Azóta furcsa az egész. Ha Krisztián egy buliban mellém ül, azon gondolkodom, Lilinek ez rosszul esik-e. Úgy látom, hogy igen... Ha vele beszélget egész este, én érzem magam hülyén. Egyikünk sem akar kezdeményezni, mert tudjuk, hogy a másiknak is tetszik. Közben meg azt sem tudjuk, Krisztián egyáltalán akar-e valamelyikünktől bármit, vagy egyszerűen ilyen közvetlen.

A legrosszabb, hogy pont azzal nem tudom rendesen kibeszélni ezt az egészet, akinek egyébként minden ilyen sztorit elmondanék.”

#1: Először azt tisztázzátok, kinek mennyire komoly

A „nekem is bejön” jelenthet annyit, hogy helyesnek találod, de azt is, hogy naponta hatszor megnézed, írt-e. Érdemes innen kezdeni: „Te tényleg szeretnél tőle valamit, vagy egyelőre csak jólesik, hogy beszélgettek?” Lehet, hogy mindketten ugyanott tartotok, de az is kiderülhet, hogy a barátnőd sokkal lazábban kezeli az egészet.

Mondd el azt is, ami most feszélyez: „Néha már rosszul érzem magam, ha beszélgetek vele, mert tudom, hogy neked is tetszik.” Így ő is érteni fogja, miért lettél furcsán csendes, amikor legutóbb megmutatta az üzeneteit.

#2: Nem kell ráhajtanod, de direkt elutasítónak sem kell lenned

Ha ír, válaszolhatsz neki. Ha egy társaságban melléd ül, beszélgethetsz vele anélkül, hogy rögtön átengednéd a helyed a barátnődnek. Attól, hogy mindkettőtöknek tetszik, még egyikőtöknek sem kell látványosan kerülnie. Ezt egymás között is érdemes kimondani, különben minden kedvesebb gesztus után jöhet a bűntudat.

Közben figyeld, magától mennyi energiát tesz az ismerkedésbe. Keres akkor is, ha te nem írsz rá? Visszatér arra, amit korábban meséltél? Próbál veled külön is időt tölteni, vagy minden beszélgetés megmarad a közös programok szervezésénél? Egyetlen jelből ne vonj le nagy következtetést, de idővel látszódhat, merre tart a dolog.

#3: Derítsétek ki, egyáltalán ő mit akar

Miközben ti már azon gondolkodtok, hogyan kezeljétek ezt az egészet, lehet, hogy még az sem derült ki, ő egyáltalán szeretne-e most ismerkedni. Egy lazább beszélgetésben finoman erre terelheted a témát: például ha szóba kerülnek a kapcsolatok vagy egy közös ismerős randis sztorija, megkérdezheted, hogy „És nálad mi újság ezen a téren?” Innen már természetesen jöhet, hogy szokott-e randizni, vagy van-e most valaki, akivel alakul valami.

Nem kell azt próbálnod kihúzni belőle, melyikőtök tetszik neki. Már az is sokat tisztázhat, ha kiderül, hogy épp az exével próbálja újrakezdeni, valaki egészen másért van oda, vagy most csak élvezi a kötetlen ismerkedést. Persze lehet, hogy nem mond egyértelműt, de legalább többől indultok ki, mint abból, hogy kinek milyen emojit küldött.

#4: Ha mindkettőtöknek flörtöl, nem kell egyre jobban próbálkoznotok

Ha hetek óta ugyanaz történik — mindkettőtöknek ír, célozgat, de semmi nem mozdul előre —, visszavehetsz abból, mennyit foglalkozol vele. Nem kell minden üzenetére azonnal válaszolnod, és minden közös programot köré szervezned. Menj el akkor is valahová, ha ő nem lesz ott, és beszélgess másokkal is.

Ha pedig kifejezetten flörtöl veled, miközben tudod, hogy a barátnőddel is ugyanezt csinálja, reagálhatsz egyenesen: „Néha nem tudom eldönteni, hogy flörtölsz velem, vagy mindenkivel ilyen vagy.” Ezzel teret adsz neki, hogy tisztázza, mire gondol. A válasza mellett azt is figyeld, utána hogyan viselkedik.

Te mit tennél egy ilyen szituációban? A barátság fontosabb, a srácot inkább mindketten csak haverként kezeljük. Szerintem bízzuk a srácra, akitől komolyabbat akar, azzal hadd randizzon. Megosztom az eredményt

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