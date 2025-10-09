Divat
Tuti tipp a szakácsoktól! Ezzel a trükkel 5 perc alatt olvaszthatod ki a húst
A mikrohullámú olvasztás sokszor egyenlőtlen, a szobahőmérsékleten hagyás pedig akár veszélyes is lehet. Most azonban egy profi éttermi séf megosztotta azt a módszert, amellyel mindössze öt perc alatt kiolvaszthatod a húst, biztonságosan, hatékonyan és minden ízt megőrizve. A videó villámgyorsan elterjedt az Instagramon, és nem véletlenül, a séf egy egyszerű, otthon is könnyen megvalósítható trükköt mutat be, amihez csupán néhány konyhai alapanyag kell.
Hozzávalók:
- fagyasztott hús (pl. csirkemell, sertésszelet vagy marhahús)
- 1 liter meleg víz
- 1 evőkanál só
- egy kevés alkoholecet (fehér vagy almaecet)
Így készítsd el:
Tölts meg egy tálat meleg (de nem forró!) vízzel, majd add hozzá a sót és az ecetet. Keverd el, hogy teljesen feloldódjanak, és tedd bele a fagyasztott húsdarabokat. Most jön a legjobb rész: nem kell órákig várni, mindössze 5 perc alatt a hús kiolvad, anélkül, hogy megfőne vagy elveszítené a textúráját. A séf szerint a trükk titka a só és az ecet reakciójában rejlik. A keverék javítja a víz hővezető képességét, így az egyenletesen melegíti át a húst, miközben az ecet enyhén fertőtlenítő hatású, vagyis biztonságosabb is, mint ha egyszerűen a pulton hagynánk olvadni.
Ez a módszer nemcsak gyors, de kíméletes is. A hús nem veszít a nedvességtartalmából, így szaftosabb és omlósabb marad sütés közben. Ráadásul, ha spontán döntesz egy gyors vacsora mellett, ez a trükk igazi életmentő, percek alatt előkészítheted a hozzávalókat, és már indulhat is a főzés.
