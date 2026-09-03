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Van tudományos oka annak, hogy egy délutáni alvás után még fáradtabb vagy

#Alvás
#Fáradtság
#alvási ciklus
#alvási tehetetlenség
#rövid szundi
#délutáni szundi
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Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 1. 14:55

Forrás: Pexels

Van tudományos oka annak, hogy egy délutáni alvás után még fáradtabb vagy
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Ledőltél húsz percre, aztán úgy ébredtél, mintha három napot aludtál volna egy másik időzónában? Nem képzelődsz, ennek tényleg van tudományos magyarázata.

Kevés csábítóbb ötlet létezik egy hosszú nap közepén annál, mint hogy „csak húsz percre” ledőlsz. Lehunyod a szemed, majd amikor legközelebb ránézel az órára, már azt sem tudod, milyen nap van, kiszáradt a szád, fáj a fejed, és valahogy sokkal fáradtabb vagy, mint az egész mutatvány előtt.

Pedig elvileg a délutáni alvásnak éppen az lenne a lényege, hogy felfrissítsen. Akkor mégis miért történik néha pontosan az ellenkezője? A válasz egy teljesen valós jelenségben keresendő, amelyet alvási tehetetlenségnek, angolul sleep inertiának neveznek.

Ez történik az agyaddal, amikor rosszkor ébredsz fel

Az alvási tehetetlenség tulajdonképpen az ébrenlét és az alvás közötti átmeneti állapot. Magyarul: a szemed már nyitva van, az agyad viszont még nem kapta meg az üzenetet arról, hogy ideje lenne visszatérni a való életbe. Ilyenkor jelentkezhet az a bizonyos ködös, kissé másnapos érzés, amikor lassabban gondolkodsz, nehezebben koncentrálsz, ingerlékenyebb vagy, és legszívesebben azonnal visszamásznál az ágyba. Kutatások szerint az alvási tehetetlenség átmenetileg a reakcióidőt és a kognitív teljesítményt is ronthatja. A jelenség önmagában teljesen normális. Az viszont már nagyon nem mindegy, hogy az alvási ciklus melyik pontján csörren meg az ébresztőd.

A hosszabb szundi könnyen visszaüthet

Ahogy egyre tovább alszol, fokozatosan mélyebb alvási szakaszokba kerülhetsz. Ha pedig éppen mély, úgynevezett lassú hullámú alvásból ránt ki az ébresztő, jóval nehezebb lehet visszakapcsolnod. Ezért tud furcsán kegyetlen lenni a klasszikus „csak ledőlök egy órára” terv. Szakértők szerint körülbelül egyórás szundi esetén már nagyobb az esély arra, hogy mélyebb alvásból ébredj fel, ami erősebb alvási tehetetlenséggel járhat. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenkinél pontosan ugyanabban a percben kezdődik a mély alvás. Ebben szerepe van többek között annak is, mennyire vagy kialvatlan. Ha előző este alig aludtál, a szervezeted gyorsabban kerülhet mélyebb alvási szakaszba, így akár egy viszonylag rövid szundi után is kótyagosan ébredhetsz.

Akkor mennyi az ideális délutáni alvás?

Ha egyszerű nem szeretnél fejfájást, akkor a rövid power nap a legbiztonságosabb választás. A nappali munkarend mellett 20 percnél rövidebb alvást javasol, szóval nagyjából egy 20-30 perc körüli szundit jó kiindulópont.

Ennyi idő alatt kaphatsz egy kis extra energiát és éberséget anélkül, hogy túl mélyre merülnél az alvási ciklusban. Egy vizsgálatban ráadásul a tesztelt 5, 10, 20 és 30 perces nappali szundik közül a 10 perces alvás hozta a leggyorsabb és legtartósabb javulást az éberségben, míg a 30 perces után közvetlenül átmeneti kómásság jelentkezett.

Az sem mindegy, mikor alszol

A délutáni szundi időzítése legalább annyira fontos lehet, mint a hossza. A kora délután azért ideális, mert ekkor sokaknál természetesen is visszaesik valamennyire az éberség. Egy késő délutáni vagy kora esti hosszabb alvás viszont már megnehezítheti az esti elalvást, hiszen közben csökkented azt az úgynevezett alvásnyomást, ami egész nap fokozatosan épül fel benned. Ha tehát délután három körül úgy érzed, hogy legszívesebben arccal előre ráborulnál a laptopodra, egy rövid power nap tényleg segíthet. Este hatkor viszont már lehet, hogy jobban jársz egy sétával, egy kis friss levegővel vagy egyszerűen azzal, hogy aznap korábban mész aludni.

És még valami: a délutáni alvás remek gyorssegély lehet, de nem helyettesíti a rendszeres, megfelelő mennyiségű éjszakai pihenést. Ha pedig annak ellenére is folyamatosan extrém fáradtnak érzed magad napközben, hogy eleget alszol vagy rendszeresen órákig tart magadhoz térned ébredés után, azt már érdemes szakemberrel is megbeszélni.

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