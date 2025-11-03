Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Pedig a szépségipar egyik legnagyobb szereplője, a L’Oréal Paris most épp erre szeretné felhívni a figyelmet legújabb kampányával, ami a Nincs szépség tudomány nélkül címet kapta. A kezdeményezés nemcsak a márka innovációs erejét mutatja be, hanem a laboratóriumokban dolgozó női tudósok történeteit is, mert bizony a tudomány és a szépség kapcsolatát valójában az emberség és az empátia tartja össze.

A szépség nem varázslat, hanem kutatás

Ez a zseniális kampány új fényt vet a bőrápolás világára. A cél nem csupán az, hogy elmondják, mennyi szabadalom, kísérlet és innováció áll a márka termékei mögött, hanem hogy láthatóvá tegyék a kutatók arcát is. Ők azok, akik nap mint nap dolgoznak azon, hogy a krémek, szérumok és sminktermékek ne csak látványosak, hanem tudományosan bizonyítottan hatékonyak is legyenek. A L’Oréal Paris küldetése, hogy a tudományosan megalapozott, mégis elérhető szépséget tegye mindenki számára hozzáférhetővé.

forrás: L’Oréal Paris

A vezető szerepünk a kutatásban nemcsak a technológiáról szól, hanem arról is, hogy megértsük az emberek valós igényeit, hogyan szeretnének érezni, kinézni és önmaguk lenni. - mondja Tereza Borras, a L’Oréal márkaigazgatója.

Tudósnők a laborban, és a kampány középpontjában

Kevesen tudják, de a L’Oréal Paris szabadalmainak akár 60%-a női tudósok munkájának eredménye. Ez az adat önmagában is lenyűgöző, de ami ennél is inspirálóbb, az az, hogy a kampány valódi, a márkánál dolgozó kutatónőket mutat be, nem modelleket, nem színésznőket. A videókban és képeken női és férfi tudósok, bőrgyógyászok és vezető kutatók mesélnek arról, miért fontos számukra a szépség mögötti tudomány, és hogyan tudják ötvözni a precizitást az empátiával.

A tudomány nemcsak képletek és mérőműszerek halmaza, emberek állnak mögötte, akik szenvedéllyel keresik a választ arra, hogyan lehet valaki jól a bőrében. Mi ezt akartuk megmutatni. - mondja Aneta Záhoříková, a VCCP ügynökség egyik vezetője.

Empátia és innováció

A kampány üzenete egyszerű, mégis mély, ugyanis azt mondja ki, hogy a szépség nem létezhet tudomány nélkül, a tudomány pedig nem működik empátia nélkül. Minden új formula mögött ott van a megértés, a kíváncsiság és az a szándék, hogy a termék valóban jobbá tegye a mindennapokat. A kreatív megoldások is ezt a szemléletet tükrözik. A kampány vizuális világát laboratóriumi címkék ihlették, ezek szimbolizálják, hogy minden L’Oréal Paris termék mögött valódi kutatás és fejlesztésáll.

Digitális kampány, emberi történetekkel

A Nincs szépség tudomány nélkül kampány 2025 júliusától év végéig fut, és a cseh, szlovák, valamint a magyar piacokon is látható lesz. Ezzel a kezdeményezéssel a L’Oréal Paris új korszakot nyit, hiszen a szépséget többé nem felszínes ígéretként, hanem tudományosan alátámasztott, emberi történetként mutatja be. Mert a valódi szépség ott kezdődik, ahol a tudomány és az empátia találkozik, vagyis a laborban, egy mikroszkóp mögött, egy nő kezében, aki hisz abban, hogy minden képlet mögött egy jobb önérzet születik.

forrás: L’Oréal Paris