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Ismered a tubing szempillaspirált? Egyre népszerűbb ez a termék, és nem véletlenül
Forrás: Pexels/Antoni Shkraba
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Ha rendszeresen küzdesz azzal, hogy a reggel tökéletesen felvitt szempillaspirálod délutánra a szemed alatt köt ki, érdemes megjegyezned egy kifejezést, ha esetleg még nem hallottál róla. Ez a tubing mascara, aminek a technológiája bár nem új, az utóbbi időben látványosan előtérbe került a beauty világában. De mitől „tubing” egy spirál, és valóban jobb lehet a hagyományos változatoknál?
A név meglehetősen szó szerinti, míg a hagyományos szempillaspirál festékkel, viaszokkal és pigmentekkel vonja be a pillákat, a tubing formulákban található filmképző polimerek apró, rugalmas „csövet” hoznak létre minden egyes szempilla körül. Ez a burok megszilárdulva együtt mozog a pillával, és ellenállóbb lehet az elkenődéssel, a szemhéj faggyújával és a könnyezéssel szemben. Ez magyarázza azt a látványt is, amit lemosáskor tapasztalhatsz. A festék nem feltétlenül fekete pacaként oldódik le a szemed körül, hanem apró, pillára emlékeztető darabokban csúszik le róla. Első alkalommal akár ijesztő is lehet – nem a szempilláid hullanak ki, hanem a körülöttük kialakult kis „tubusok” válnak le.
Ezért rajonganak érte ennyien
Talán a legnagyobb előnye a tartósság és az egyszerű eltávolítás furcsának tűnő párosa. A tubing formulák jellemzően kevésbé hajlamosak elkenődni és leperegni napközben, ezért különösen érdekesek lehetnek azoknak, akiknek zsírosabb a szemhéjuk, könnyebben könnyezik a szemük, vagy egyszerűen elegük van abból, hogy néhány óránként ellenőrizniük kell a sminkjüket. Közben este nem feltétlenül kell hosszasan dörzsölni a szemkörnyéket, ugyanis sok tubing spirálnál elég a langyos víz és egy kis gyengéd nyomás, hogy a polimerből képződött réteg lecsússzon a pillákról. Ez pedig kevesebb terhelést és húzást jelenthet a szemkörnyéknek és a szempilláknak. Fontos azonban, hogy a tubing nem ugyanazt jelenti, mint a vízálló. Bár sok ilyen formula víz- és maszatálló, nem mindegyiket tervezték úszáshoz vagy hosszan tartó vízterheléshez. A klasszikus waterproof spirálok ezzel szemben általában olajos vagy speciális szemfestéklemosót igényelnek.
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Akkor fogod szeretni, ha…
Ha a műszempillára emlékeztető, hosszú és szépen definiált pillákat szereted, a tubing technológia különösen jó választás lehet. Mivel a formula egyenként burkolja be a szálakat, elsősorban hosszabbításban és definiálásban erős. Az Allure szakértője szerint a filmképző polimerek minden pillán egyfajta védőhüvelyt alkotnak, ami a tartóssághoz is hozzájárul. Ha viszont a célod az extrém, dús és drámai szempilla, nem biztos, hogy minden tubing spirál beválik. A klasszikus változatokhoz képest egyes formulák kevésbé építhetők, ezért természetesebb, hosszabbító hatást adhatnak. Ugyanakkor az újabb generáció már ezen is változtat: léteznek kifejezetten volumenre fejlesztett tubing spirálok is.
Itt jön az egyik leggyakoribb hiba: ne ess neki sminklemosóval és ne kezdd dörzsölni! Először nedvesítsd át alaposan a pillákat kellemesen meleg vízzel, vagy tarts rajtuk nagyjából 30 másodpercig egy meleg vízzel átitatott vattakorongot. Ezután finoman fogd közre a pillákat az ujjaiddal, és óvatosan húzd lefelé – a kis festékcsöveknek könnyedén le kell csúszniuk. És ha a mosdókagylóban apró fekete „szempillákat” látsz, ne ess pánikba: nagy valószínűséggel pontosan azt látod, amit kell.
Nem arról van szó, hogy a tubing technológia minden szempontból jobb lenne. Ha hatalmas volument szeretnél, sok rétegben építed a spirált, vagy valóban vízálló sminkre van szükséged, továbbra is lehet jobb választás egy klasszikus formula. Ha azonban a legnagyobb problémád az elkenődés, a nap végére kialakuló fekete karika és a macerás lemosás, a tubing mascara könnyen az a beautytermék lehet, amely után felmerül benned a kérdés: ezt miért nem próbáltam ki hamarabb?
Máris mutatunk pár példát!
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