7 trükk, amitől a te videód is felkapottá válik a social mediában

Kerekes Vivien
A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

2026. május 28.

Forrás: Samsung

Nem is olyan egyszerű felkapott tartalmat gyártani közösségi oldalakra, de szerencsére pár trükkel ez egyáltalán nem lehetetlen.
A cikk támogatója a Samsung.

Ha végre leülsz a kanapéra, és a telefonoddal a kezedben kikapcsolhatsz egy kicsit a napi stresszből és rohanásból, mi az első, amit csinálsz? Valószínűleg te is rögtön megnyitod valamelyik social media felületet, és elmerülsz a vicces, komoly vagy izgalmas videók világában. Nem csoda, hogy egyre többen kapnak kedvet ahhoz, hogy ne csak nézzék, hanem ki is próbálják magukat a videók készítésében. Aki viszont töltött már fel bármit TikTokra, Instagramra vagy bárhova, szembesülhetett azzal, hogy nem is olyan egyszerű felkapott videókat gyártani. Annyi részletre kell figyelni, hogy könnyű elsiklani valamelyik felett, épp ezért jó, ha van kéznél egy kis útmutató. Mi most ezt készítettük el neked: felfedjük, hogyan lehet a te tartalmad is felkapott, és mi kell ahhoz, hogy egyre nagyobb legyen az elérésed és persze a követőtáborod is a közösségi oldalakon. Íme!

Az első két másodpercen nagyon sok múlik

Az első, és egyben legfontosabb lépés, hogy a videód már az első két másodpercben felkeltse a nézők figyelmét. A legtöbb közösségi oldalon ugyanis számít, hogy mik az azonnali reakciók, és ha az emberek simán csak tovább pörgetnek 1-2 másodperc után, akkor azt a következtetést vonja le az algoritmus, hogy a tartalom nem elég érdekes. Apropó tartalom, ez még egy nagyon fontos dolog: találd meg azt a témát, amiben posztolni szeretnél. Ha ugyanis nincs konkrét profilod, saját érdeklődési köröd, ezért egyik nap a cicádról posztolsz, másnap pedig egy filmről, az algoritmus összezavarodik és nem tudja majd, kinek dobja fel a posztjaidat. Humoros videók a témád? Ez így túl széles témakör. Introvertált humor? Máris jobb!

Kell egy jó telefon, ami megkönnyíti a vágási és szerkesztési folyamatokat

Igazán jó videót akkor tudsz készíteni, ha megvan hozzá a jó eszköz. Ezért nem mindegy, milyen telefonra esik a választásod, hiszen azon túl, hogy számít, milyen minőségű felvételeket készít a mobilod, az sem mindegy, milyen szerkesztési, videóvágási és egyéb funkciókat rejt magában a készülék. Nos, a Galaxy S26 széria biztosan megállja a helyét ezen a területen (is), ugyanis azon túl, hogy az intuitív interakciókra, hatékonyságra és kreativitásra nagy figyelmet fektet, a Galaxy eddigi legkiválóbb kamerarendszerével rendelkezik. Mutatjuk is a funkciókat, melyek segítenek igazán emlékezetes videót csinálni - sokkal gyorsabban, mint eddig valaha!

- Gyenge fényviszonyok? Éjszakai felvétel? Nem akadály!

Nagyon frusztráló tud lenni, amikor az esti órákban örökítenél meg egy pillanatot, ám a felvétel szemcsés és rossz minőségű lesz a gyengébb fényviszonyok miatt. A Galaxy S26 Ultrával ez nem lesz probléma, továbbfejlesztett Nightography, éjszakai felvételek funkcióval ugyanis eléri, hogy akkor is élesebbek és élénkebbek maradjanak a felvételek, ha épp megy le a nap. Egy jó kis koncert, egy naplementés fürdőzés vagy esti városnézés? A videódra nem lesz panasz!

- Szuperstabil funkció, hogy a videó hibátlan legyen

Tegyük fel, hogy késő délutáni hajókázásra mentek a nyaraláson, vagy a barátaiddal egy koncerten vagytok, és akarsz küldeni egy videót valakinek. Itt jön képbe a Galaxy S26 Ultra továbbfejlesztett Szuperstabil funkciója, ami látványosabbá teszi a felvételeket azáltal, hogy a horizontális rögzítési opcióval stabilabb képet biztosít. Ugyanez a fényképezésre is igaz!

- Akkor is jó minőségű marad a felvétel, ha már többször szerkesztetted

Aki vágott már videót telefonon, pontosan tudja, hogy milyen idegesítő, amikor a sok-sok szerkesztés után egyszer csak azt vesszük észre, hogy a felvétel minősége lecsökkent. Kezdhetjük is elölről... A Galaxy S26 Ultra az első olyan Galaxy készülék, amely támogatja az APV-t. Ez egy olyan új, professzionális szintű videó kodek, ami által a videók minősége veszteségmentes marad akkor is, ha sokadjára lépsz vissza egy kis szerkesztésre.

- Nincsenek többé zavaró háttérzajok

Tegye fel a kezét, aki ne ismerné ezt a helyzetet: csinálsz egy jó videót, majd visszanézed, és rájössz, hogy túl erős a háttérzaj, nem hallatszik eléggé a beszéd, esetleg beleszűrődik más zavaró nesz. A Samsung Galaxy S26 széria segít, hogy ez ne legyen többet probléma! Továbbfejlesztett Hangsávszerkesztő funkciója csökkenti a zavaró zajokat, miközben kiemeli a releváns hangkomponenseket. Sőt, a rendszer képes elkülöníteni egymástól a beszédet, a háttérzajt és a zenét, így te döntheted el, mi legyen domináns a videódban!

- Hagyatkozz a mesterséges intelligenciára is

Az AI számos területen megjelent már, és bizony a videók szerkesztésének folyamtát is jelentősen megkönnyíti. A Galaxy S26 esetében az AI-alapú szerkesztőeszközök beépültek a megszokott munkafolyamatokba, úgyhogy neked csak az utasításokat kell megadni, és a mesterséges intelligencia elvégzi helyetted a kéréseket. Így a kreativitás megvalósítása még nagyobb teret kaphat, ráadásul a végeredmény egy profi szintű videó lesz!

Ne felejtsd a feliratozást

Az utóbbi időben már-már alap lett, hogy a videókat feliratozni kell, mert az algoritmus nagyon szereti ezt a megoldást is. Sokkal több emberhez eljuthatnak a tartalmaid, egyrészt azért, mert azok is megnézik a videót, akik épp nem tudnak hangot kapcsolni a telefonon, másrészt pedig azért, mert az algoritmus jobban érti, miről szól a tartalom. Arról nem is beszélve, hogy ez plusz egy vizuális inger, ami jobban berántja a nézőt, tovább marad a videón, ergo átléped azt a bűvös "első két másodpercet" is.

Használd azt, ami épp trendingel

Talán mondanunk sem kell, de ami épp menő és felkapott, nagyobb figyelmet kap a social media világában is. Az aktuálisan trendingelő témák mindig jobb elérést produkálnak, ha pedig felkapott hangot választasz mellé, az igazi nyerő párosítás! Arra figyelj, hogy egyrészt ne ugorj rá túl későn a trendre, mert az ellenkező hatást vált ki, illetve az is fontos, hogy legyen egy kis csavar a videódban. Ha a téma felkapott, de igazából csak egy másik videó másolata, az algoritmus inkább hátra sorolja majd.

Inkább rövid legyen, mint túl hosszú

Apropó videók hossza: ahogy írtuk is, az első két másodperc nagyon fontos, de az is sokat számít, milyen hosszú az a bizonyos videó. Mert hiába jársz alaposan utána egy témának, ritka, hogy valaki 1 percnél tovább nézze. És már ezzel is kicsit sokat mondtunk. A legtöbb felkapott tartalom hossza úgy 10-25 mp, 30-60 mp között még okés, ezen felül pedig csak akkor nézik végig az emberek, ha valóban nagyon jó az a videó. Nem lehetetlen, de kevesebb eséllyel válik így valami virálissá.

Pörgesd fel a kommentszekciót

Az algoritmus imádja, ha az emberek aktívak a videód alatt. Ennek egyik kulcsa pedig az, hogy akár magában a videóban, akár a posztszövegben kérdezel tőlük. Minél több komment érkezik, annál inkább úgy kezeli az algoritmus a posztodat, mint valamit, ami értékes, érdekes és fontos. Így a For You oldalra is hamarabb kikerül, mint ha üres lenne a kommentszekció. Csak arra figyelj, hogy ne túl általánosat kérdezz, mert azzal nehezebben indul be a kommunikáció. A „mi a véleményetek?” helyett inkább válaszd a „csak én gondolom úgy, hogy...?” felütést, mert így az is ír, aki egyetért, és az is, aki nem. Máris nagyobb a reakciók aránya!

Kell egy jól megtervezett posztolási stratégia

Kell egy jó posztolási stratégia is, hiszen az aktivitást értékeli a legtöbb platform. Ha már beleveted magad, és tényleg szeretnél felkapott tartalmakat gyártani, fontos, hogy napi 1-3 videót megossz, légy aktív, és semmiképp se töröld a videóidat. Legalábbis két hétig biztosan ne. Ez nagyon fontos, hiszen egyáltalán nem ritka, hogy az algoritmus napokkal vagy akár hetekkel később is újra felpörgeti a videódat. Másrészt pedig, ha a rendszer úgy érzékeli, hogy többször is bejátszod a "kirakok valamit, aztán inkább törlöm" módszert, úgy a platform arra a következtetésre jut, hogy nem vagy stabil, biztos content creator az oldalon.

