Toplista: Ez a 10 legjobb kávézó a Balaton mellett

Egy balatoni kiruccanásból természetesen a kávézás sem maradhat ki, emiatt virtuálisan körbejártuk a Balatont, megkeresve a legjobb kávézókat. A tó körül ma már hangulatos teraszok, különleges specialty kávék, házi sütemények és lenyűgöző panorámák várják a vendégeket. Összegyűjtöttük a TOP 10 kávézót, amelyet érdemes felkeresni, ha a Balatonnál nyaralsz.

Nézzük a listát!

Rusty Coffee Balatonakarattya

Ha tényleg a felhők felett szeretnéd kortyolgatni a reggeli kávédat, -na jó, nem a a felhők felett, de majdnem- , akkor irány Balatonakarattya magaspart. A Rusty Coffee ide is elhozta azt a speciality kávézó hangulatot, amit már megszokhattunk tőlük Budapesten. Nem mellesleg állatbarát hely, szóval nyugodtan hozhatod négylábú kedvencedet is.

Martin’s Bread Kézműves Pékség

Siófokon járva rengeteg kávézóval találkozhatunk, viszont ahova tényleg érdemes ellátogatni, az a Martin’s Bread Kézműves Pékség. Itt nem csak isteni finom péksütikkel és frissen sült kenyerekkel találkozhattok, hanem kiváló kávékkal is.

Freskó Zamárdi

Egy picike olasz hely Zamárdi szívében. Ha egy kis dolce vita életérzésre vársz, nem kell Olaszországig elutaznod. A Freskónak köszönhetően már a Balatonon is könnyen belecsöppenhetsz az olasz mindennapokba.

Bubistro Specialty Coffee

Egy kis vintage kávézó, ami egyben reggelizőként is funkcionál, Szántód szívében. Specialty kávéval dolgoznak egészen 2021 óta, méghozzá a The BARN kávéjával. A hely nevének a története pedig rettentően édes, ugyanis a tulajdonosok saját kiskutyusukról nevezték el, Bubiról.

forrás: bubistro.hu Bubistro Specialty Coffee

Babszem Balatonföldvár Specialty Coffee

Nem kell aggódni, Földváron sem maradsz specialty kávé nélkül! A Babszem Balatonföldvár Specialty kávézóban isteni finom torta szeletekkel és kávékkal találkozhatsz. Nagyon figyelnek arra, hogy mindenki megtalálja a hozzá illő italt, így tényleg rengeteg kávé, tea, illetve matcha közül válogathatsz.

Szevasztok Bakery / Kovászvirág Pékműhely

Ha szeretitek friss pékárúval kezdeni a napot, akkor mindenképpen érdemes ellátogatnod a Szevasztok Bakery / Kovászvirág Pékműhelybe, ahol mindent megtaláltok. Friss pékárú, kovászos kenyér és a legjobb kávék.

Mimosa Kávézó

Balatonszemesen járva nem sok kávézó és bruncholó hely van, pontosan ezért olyan különleges a Mimosa, ahol még frissen készült bageleket lehet enni, ami még Budapesten sem túl elterjedt. Ezenkívül természetesen mindenféle étellel készülnek, avokádó toasttal, palacsintával, french toasttal és még sok minden mással.

Bárka Kávézó

Ha közvetlenül a Balaton partján szeretnéd lógatni a lábad és közben inni a jegeskávéd, akkor ezt Balatonbogláron megteheted. Nem mellesleg pedig a kávézó mellett van a Csavargőzös múzeumhajó is, aminek elég kalandos élete volt.

Pöttyös Bögre Kávézó és Reggeliző

Ha igazi házias reggelire vágysz és egy finom kávéra, akkor a Pöttyös Bögre Kávézó és Reggeliző a te helyed! Minden étel óriási adagban érkezik, úgyhogy éhesen biztosan nem fogsz távozni. Nem mellesleg házi készítésű pékárukkal és sütikkel vár minden idelátogatót.

La Tène Desszertműhely & Kávéház

A badacsonytomaji postahivatal épülete mára teljesen új szerepet kapott. Az építészeti örökséget tiszteletben tartva egy modern, újhullámos cukrászda és kávézó nyílt meg falai között. Télen-nyáron nyitva van, szóval az év bármelyik napján ellátogathatsz, ha isteni finom sütikre és kávéra vágysz.