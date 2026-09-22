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Ez a TOP10 legnépszerűbb kutyafajta 2026-ban – az első helyezett évek óta verhetetlen
Forrás: Bruce Warrington on Unsplash
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A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
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Heti horoszkóp szeptember 21-27.: a Bakok zsúfolt hétnek néznek elébe, a Vízöntők a káoszt próbálják uralni
Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!
Channing Tatum kamuprofil mögül trollkodta szét az exéről szóló posztokat Instán - De egy apró hiba lebuktatta, és most a fél internet rajta nevet
Álmainkban sem gondoltuk volna, hogy Channing Tatum egy kamuprofilos Insta-botrány közepén találja magát. De minden jel arra mutat, hogy tényleg ő rejtőzött a fake account mögött.
Mindenkinek a saját kutyája a legszebb, a legédesebb, a legokosabb - pont úgy, ahogy a szülők is vélekednek a gyermekükről. Abban viszont mind egyetérthetünk, hogy igazából nincs is két ugyanolyan kutya, két ugyanolyan személyiség sem, és még a fajták között is akadnak számottevő különbségek. Ezek a fajtajellegek pedig gyakran a népszerűségüket is meghatározzák.
És bár néhány éve még elképzelhetetlennek tűnt, hogy bárki letaszíthatja a labrador retrievert a trónról, ma egy jóval kisebb, denevérfülű négylábú diktálja a tempót. Talán már sejted is, melyik fajtára gondoltunk... De még nem lőjjük le a választ! Utánajártunk ugyanis, hogy a legfrissebb listák szerint melyik 2026-ban a 10 legnépszerűbb kutyafajta, amiért kapkodnak a gazdijelöltek.
Ezekre tippeltél volna?
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A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
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Egyre több híresség mutatja meg, hogy az anyaság 40 felett sem lehetett, sőt, az új norma lehet. Íme minden női sztár, aki idén szült, hiába múlt el 40, és három másik, aki hamarosan életet ad babájának.
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Álmainkban sem gondoltuk volna, hogy Channing Tatum egy kamuprofilos Insta-botrány közepén találja magát. De minden jel arra mutat, hogy tényleg ő rejtőzött a fake account mögött.
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