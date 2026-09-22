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Ez a TOP10 legnépszerűbb kutyafajta 2026-ban – az első helyezett évek óta verhetetlen

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Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 21. 10:08

Forrás: Bruce Warrington on Unsplash

Ez a TOP10 legnépszerűbb kutyafajta 2026-ban – az első helyezett évek óta verhetetlen
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Az egyik fajta 31 évig tudta magáénak az első helyett, erre néhány éve sorra megelőzi egy egy másik kutyus. Na, de rá tippeltetek volna?

Mindenkinek a saját kutyája a legszebb, a legédesebb, a legokosabb - pont úgy, ahogy a szülők is vélekednek a gyermekükről. Abban viszont mind egyetérthetünk, hogy igazából nincs is két ugyanolyan kutya, két ugyanolyan személyiség sem, és még a fajták között is akadnak számottevő különbségek. Ezek a fajtajellegek pedig gyakran a népszerűségüket is meghatározzák.

És bár néhány éve még elképzelhetetlennek tűnt, hogy bárki letaszíthatja a labrador retrievert a trónról, ma egy jóval kisebb, denevérfülű négylábú diktálja a tempót. Talán már sejted is, melyik fajtára gondoltunk... De még nem lőjjük le a választ! Utánajártunk ugyanis, hogy a legfrissebb listák szerint melyik 2026-ban a 10 legnépszerűbb kutyafajta, amiért kapkodnak a gazdijelöltek.

Ezekre tippeltél volna?

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Ez a TOP10 legnépszerűbb kutyafajta 2026-ban – az első helyezett évek óta verhetetlen

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