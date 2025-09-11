Nem hiszed el, melyik az első: Ez a TOP10 legnépszerűbb kutyafajta 2025-ben

A kutyák a világ legcsodásabb lényei, olyan társai az embernek, akik egyszerre nyújtanak lelki támaszt, adnak rengeteg szeretetet, és tanítanak meg minket olyan dolgokra, amikre mások nem is igazán képesek. Ez egyébként sok más állatról is elmondható, így aztán nagyon jó látni, hogy 2025-re az emberek megtanulták, hogy a kutya nem (csak) házőrző, és a macska/nyuszi/tengeri malac nem egy házi állat, hanem szó szerint családtag is.

Az persze már nagyon is egyéni, hogy kinek melyik fajta áll igazán közel a szívéhez. Legyen az pontosan ugyanaz a kutyus, amelyikkel gyerekkorodban együtt nőhettél fel, vagy egy tündéri keverék, aki az állatmenhelyen rabolta el a szíved; mindegyik különleges. Ez nem is kérdés. Ám ettől még érdemes egy pillantást vetni arra, melyek 2025-ben a legnépszerűbb kutyafajták, amik sorra hódítják meg az emberek szívét. És ezt érdemes összehasonlítani például egy 10 évvel ezelőtti toplistával, hogy lássuk, miként változik a világ ezen a téren.

Mi most utánajártunk, 2025-ben melyik a 10 legfelkapottabb kutyafajta, és azt is csekkoltuk, 2015-ben, azaz tíz évvel korábban hol helyezkedtek el ők a toplistákon. Lássuk:

