Életmód
TOP 10 elképesztően drága kutyafajta, amiért vagyonokat fizetnek
Forrás: Pexels
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Aki kutyával él, pontosan tudja, milyen észrevétlenül tud megszaladni a havi „kutyabüdzsé”. Minőségi eledel, állatorvos, oltások, kozmetika, játékok, felszerelések, kutyasuli és természetesen az a teljesen indokolatlanul cuki pulóver, amit muszáj volt megvenni. Vannak azonban olyan fajták, amelyek már a startvonalnál egészen más árkategóriában indulnak.
Ennek több oka is lehet. Egy ritka fajta kölyke eleve nehezebben hozzáférhető, de az árban benne lehetnek a felelős tenyésztéssel járó genetikai és egészségügyi vizsgálatok, az oltások, a mikrochip, valamint a szülők vérvonala is. Egy díjnyertes felmenőkkel rendelkező kölyök ára pedig egészen extrém magasságokba szökhet.
Nézzük a TOP 10-es listát, kezdve a legolcsóbbtól a legdrágábbig.
1. Miniatűr bullterrier
Átlagos kezdeti ár: kb. 780 000 Ft
Kisebb termet, ugyanolyan hatalmas személyiség. A miniatűr bullterrier játékos, energikus és időnként meglehetősen makacs, ezért a korai szocializáció és a következetes nevelés különösen fontos.
2. Nova Scotia duck tolling retriever
Átlagos kezdeti ár: kb. 780 000 Ft
A retrieverek egyik kisebb, rókaszerű külsejű képviselője intelligens, aktív és imád dolgozni. Tökéletes társ lehet túrázáshoz és kutyás sportokhoz, de annak, aki inkább kanapékutyára vágyik, valószínűleg nem ő lesz az ideális választás.
3. Azawakh
Átlagos kezdeti ár: kb. 780 000 Ft
A Nyugat-Afrikából származó agár kecses, rendkívül vékony testalkatáról és hihetetlen gyorsaságáról ismert. Ritkasága miatt egy kölyök ára is magas lehet. Gazdájához hűséges, idegenekkel azonban általában tartózkodó.
4. Tibeti masztiff
Átlagos kezdeti ár: kb. 780 000 Ft
A tibeti masztiff talán a lista legismertebb luxuskutyája. Bár az amerikai átlagár ennél jóval földhözragadtabb, 2014-ben Kínában egy kölyökért állítólag közel 2 millió dollárt fizettek. A fajta egy időben valóságos státuszszimbólummá vált a kínai elit körében. Hatalmas, önálló és rendkívül erős őrzőösztönnel rendelkező kutya, így egyáltalán nem kezdőknek való választás.
5. Xoloitzcuintli
Átlagos kezdeti ár: kb. 860 000 Ft
Az ősi mexikói kutyafajta már a külsejével is kitűnik a tömegből. Szőrtelen és rövid szőrű változata is létezik, előbbinél pedig különösen fontos a megfelelő bőrápolás és a nap elleni védelem.
6. Német pincser
Átlagos kezdeti ár: kb. 873 000 Ft
Okos, sportos és elképesztően energikus fajta, amelynek következetes nevelésre van szüksége. Az Egyesült Államokban viszonylag ritkának számít, ez pedig részben magyarázhatja magas vételárát is.
7. Francia bulldog
Átlagos kezdeti ár: kb. 873 000 Ft
A francia bulldog népszerűsége évek óta töretlen, tenyésztése azonban kifejezetten költséges lehet. Anatómiai adottságaik miatt gyakran mesterséges megtermékenyítésre és császármetszésre van szükség, ami jelentősen megemelheti egy felelősen tenyésztett kölyök árát.
8. Norfolk terrier
Átlagos kezdeti ár: 1 000 000 Ft
A norfolk terriert eredetileg többek között rágcsálók vadászatára tenyésztették, ezért ma is energikus, kíváncsi kutya, erős zsákmányösztönnel. Kis mérete ne tévesszen meg: rengeteg mozgásra és foglalkozásra van szüksége.
9. Norwich terrier
Átlagos kezdeti ár: kb. 1 100 000 Ft
Apró mérete ellenére a norwich terrier személyiségből egyáltalán nem kicsi. Élénk, játékos és meglehetősen ritka fajta, ami az árán is meglátszik. Drótszőrű bundáját rendszeresen trimmelni kell, így a vételár mellett a kozmetikával is számolni kell.
10. Nápolyi masztiff
Átlagos kezdeti ár: 1 100 000 Ft
A gigantikus nápolyi masztiff jellegzetesen ráncos arcával és robusztus termetével nehezen összetéveszthető. Erős védelmező ösztönnel rendelkező kutya, ezért korai szocializációra és következetes nevelésre van szüksége. És persze egy ekkora kutya etetése sem éppen egy csivava költségvetése.
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