6 sötét részlet a Tom és Jerryben, amit csak egy felnőtt ért meg igazán
Forrás: Tom és Jerry c. sorozat
A Tom és Jerry gyerekkorunk egyik legikonikusabb rajzfilmje, ami rengeteg országban hódította meg a legkisebb nézők szívét. Sőt, még a szüleink is imádták! A macska és az egér véget nem érő küzdelmét rengeteg 10 perces epizódban követhettük nyomon, és mindannyiunknak volt legalább egy-két kedvencünk, amit alig vártunk a tévében.
Persze felnőtt fejjel nézve ez a történet már közel sem olyan kis játékos, mint gyerekként gondoltuk. Ha ma újranéznéd a Tom és Jerryt, rengeteg erőszakot látnál benne, amely ugyan vicces köntösbe lett bugyolálva, mégis kissé megkérdőjelezhető. Ettől függetlenül azért szeretjük a mesét, de tény, hogy felnőtt fejjel újranézve több olyan részletet is észreveszünk, ami minden, csak nem mókás. Most összeszedtünk pár ilyet, amin te is meg fogsz lepődni!
A galériában olvashatod őket. Emlékszel rájuk?
