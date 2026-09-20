Több intimitás? Vadabb szex? Mindenre van egy szexpózunk

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Forrás: Bridgerton/Netflix
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A jó szexnek nincs egyetlen receptje, és szerencsére nem is kell minden alkalommal ugyanarra vágynunk. Lehet, hogy egyik este legszívesebben ki sem bújnátok egymás öleléséből, máskor valami újat próbálnátok ki, megint máskor pedig őszintén nincs kedved akrobatikázni, csak élveznéd az egészet minimális erőfeszítéssel.
Pont ezért érdemes nem úgy gondolni a szexpózokra, mint egy kipipálandó bakancslistára. Inkább azt kérdezd meg magadtól: milyen élményre vágyom most? Ha erre megvan a válasz, már sokkal könnyebb megtalálni azt is, mi működhet kettőtöknek.
Ha több intimitásra vágysz
Cuddle squat
Ez a póz azoknak való, akik számára a szex legalább annyira szól a közelségről, mint magáról az élvezetről. Az egyik fél hátradőlve ül, míg a másik vele szemben, fölötte helyezkedik el, így végig közel maradhat egymáshoz a felsőtestetek. Könnyű közben ölelkezni, csókolózni és tartani a szemkontaktust, ezért az egész sokkal intimebb, lassabb élménnyé válhat.
All wrapped up
Ha az érintés a szeretetnyelved, ezt imádni fogod. Tulajdonképpen a misszionárius egy még összebújósabb változata: az alsó fél szorosan magához húzza a partnerét, így szinte teljes testfelülettel egymáshoz értek. Nem a komplikált mozdulatoktól lesz izgalmas, hanem éppen attól, mennyire közel vagytok egymáshoz.
Ha szeretnétek szexjátékot is bevetni
Sideways straddle
Ha vibrátort vagy más szexjátékot is bevonnátok, érdemes olyan pozíciót választani, amelyben marad elég mozgástér és szabad kéz. Ennél a póznál az egyik fél fekszik, egyik térdét felhúzza, a másik pedig ezen a lábon helyezkedik el. Így könnyebb szabályozni a tempót és a stimulációt is.
The cross
Ennek a póznak az egyik legnagyobb előnye, hogy egyikőtöknek sem kell különösebben megerőltetnie magát. A két test nagyjából T alakot formáz, így kényelmesen fekve maradhattok, miközben könnyen használhattok vibrátort vagy más játékot is. Jó választás lehet akkor is, ha valami újra vágytok, de nincs kedvetek egy komplett edzést végigcsinálni az ágyban.
Ha leginkább csak ellazulnál
Butterfly
Vannak esték, amikor nem te szeretnéd elvégezni a munka nagy részét. Ilyenkor jöhet a butterfly: az egyik fél hanyatt fekszik az ágy szélén, míg a másik állva vagy az ágy mellett helyezkedik el. A fekvő fél teste végig alá van támasztva, ezért különösebb erőfeszítés nélkül lehet kísérletezni különböző szögekkel.
Pretzel missionary
Ha ragaszkodsz a klasszikus misszionárius kényelméhez, de vinnél bele egy kis változatosságot, elég lehet egy apró módosítás. Ennél a verziónál a fekvő fél a partner köré fonja a lábait, így közelebb húzhatja magához. Egyszerű, intim, és nem követel sem hajlékonyságot, sem komolyabb fizikai teljesítményt.
Ha valami vadabbra vágysz
Butter churner
Ez már tényleg a bevállalósabb pózok közé tartozik. Az egyik fél hanyatt fekszik, majd a csípőjét megemelve a lábait a feje irányába húzza, így a testsúly nagyobb része a vállakra és a felső hátra kerül. A partner vele szemben, fölötte helyezkedik el, ezért a póz jóval intenzívebb és mélyebb testhelyzetet ad, mint a klasszikus misszionárius. Mivel a nyakra és a hátra is nagyobb terhelés kerülhet, érdemes lassan, óvatosan kipróbálni, és azonnal váltani, ha bármelyikőtöknek kényelmetlen.
Standing fire hydrant
Egy kis egyensúlyérzék itt sem árt. Az egyik fél egy stabil felületre támaszkodik és egyik lábát megemeli, míg a másik hátulról közelít. A póz újdonságérzete és a szokatlan helyzet önmagában is feldobhatja a megszokott rutint. Stabil bútor viszont erősen ajánlott – most tényleg nem a billegő éjjeliszekrény ideje jött el.
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