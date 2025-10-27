10 hihetetlen érdekesség a Titanic forgatásáról

1997 roppant erős év volt a filmművészetben, hiszen olyan címek érkeztek a mozikba, mint Az ötödik elem, a Jurassic Park 2, a Lesz ez még így se, Az elnök különgépe, a Men in Black – Sötét zsaruk. Na, meg a Titanic, amely a 14 jelölésből elnyert 11 Oscar-díjával máig minden idők egyik legsikeresebb alkotása, holtversenyben a Ben-Hurral és A Gyűrűk Ura: A király visszatérrel.



James Cameron forgatókönyve és rendezése, James Horner zenéje, a titokban megírt My Heart Will Go On, meg persze és Kate Winslet párosa mind-mind hozzájárult ezekhez a nagy elismerésekhez. Persze mi leginkább csak a végeredményben gyönyörködhetünk, azt nem is nagyon sejtjük, hogyan zajlott a munka a háttérben, milyen nehézségekkel és kihívásokkal kellett szembenéznie a stábnak, milyen áldozatokat kellett hoznia mindenkinek.

Kattints a galériára, és mutatunk 10 hihetetlen érdekességet a Titanic forgatásáról:

Az InStyle Men írása.