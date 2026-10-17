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A TikTok szerint ez a 369-es manifesztációs módszer segíthet elérni a céljaidat: mutatjuk, hogyan próbálhatod ki
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A TikTokon egyre többen esküsznek a 369-es manifesztációs módszerre, amelyhez mindössze egy füzetre, egy tollra és egy konkrét kívánságra van szükséged. De vajon tényleg működik, és miért olyan különleges ez a három szám? Új munkahely, kiegyensúlyozott párkapcsolat, több pénz vagy egyszerűen egy boldogabb élet. Mindannyiunknak vannak vágyai, amelyeket szeretnénk valóra váltani, a TikTok pedig tele van olyan videókkal, amelyek szerint ehhez a gondolataink is segítségünkre lehetnek. A manifesztáció egyáltalán nem új jelenség, az utóbbi években azonban rengeteg különböző technika terjedt el, amelyek közül az egyik legnépszerűbb a 369-es módszer. Követői szerint a rendszeres ismétlés segíthet abban, hogy tudatosabban összpontosítsunk a céljainkra, és könnyebben felismerjük azokat a lehetőségeket, amelyek közelebb vihetnek hozzájuk.
Mi az a 369-es manifesztációs módszer?
A módszer lényege meglepően egyszerű: kiválasztasz egy konkrét vágyat, majd naponta többször leírod egy füzetbe, meghatározott ismétlésszámmal. Reggel háromszor, délután hatszor, este pedig kilencszer kell leírnod ugyanazt a mondatot. A technika hívei gyakran Nikola Teslához kötik a számok jelentőségét, mivel a feltaláló különösen érdeklődött a hármas szám iránt. Az a népszerű állítás azonban, miszerint a 3, 6 és 9 számok a világegyetem titkának kulcsai lennének, nem rendelkezik megbízható történeti bizonyítékkal. Maga a manifesztációs módszer is modern internetes trend, nem Tesla találmánya. A TikTokon mégis rengetegen osztják meg a saját tapasztalataikat, és sokan arról számolnak be, hogy a gyakorlat segített nekik kitartani a céljaik mellett.
Így próbálhatod ki a 369-es módszert
Válassz ki egy konkrét vágyat!
Elsőként gondold végig, mit szeretnél igazán elérni. Lehet ez egy új állás, anyagi biztonság, egészségesebb életmód vagy egy harmonikus párkapcsolat. Fontos, hogy egyszerre lehetőleg egyetlen célra koncentrálj, és az olyan általános kívánságok helyett, mint a „boldog akarok lenni”, próbálj pontosabban fogalmazni.
Fogalmazd meg jelen időben!
A módszer követői szerint érdemes úgy leírni a vágyadat, mintha már az életed része lenne. Ha például új munkahelyet szeretnél, megfogalmazhatod így: „Olyan munkám van, amelyben megbecsülnek, jól keresek, és örömmel végzem a feladataimat.” Ha a szerelem a célod, írhatod azt is: „Egy kölcsönös szereteten és tiszteleten alapuló párkapcsolatban élek.” A lényeg, hogy olyan mondatot válassz, amely valóban kapcsolódik a saját vágyaidhoz.
Reggel írd le háromszor!
Mielőtt belevetnéd magad a napi teendőkbe, szánj néhány percet arra, hogy háromszor leírd a kiválasztott mondatot. Közben gondold végig, mit jelentene számodra, ha elérnéd ezt a célt, és milyen konkrét lépést tudnál tenni érte aznap.
Délután ismételd meg hatszor!
A nap közepén térj vissza a füzetedhez, és hatszor írd le ugyanazt a mondatot. A módszer hívei szerint ez segít abban, hogy a mindennapi rohanás közben se veszítsd szem elől, mit szeretnél elérni. Nem kell hozzá különleges szertartás, elegendő néhány nyugodt perc.
Este írd le kilencszer!
Lefekvés előtt következik az utolsó kör, amikor kilencszer ismétled meg a kívánságodat. Ilyenkor elképzelheted, milyen érzés lenne megvalósítani a célodat, de azt is érdemes átgondolnod, mit tettél érte aznap, és min szeretnél változtatni másnap.
Mennyi ideig kell csinálni?
A TikTokon terjedő változatok általában 21, 33 vagy 45 napos gyakorlást javasolnak. Nincs azonban tudományos bizonyíték arra, hogy ezek valamelyike különleges eredményt hozna. A módszert inkább egyfajta személyes kihívásként érdemes kezelni, amely során rendszeresen időt szánsz a céljaid átgondolására. Ha egy nap kimarad, attól semmi sem vész el, és nem kell elölről kezdened az egészet. A rendszeresség hasznos lehet, de nem az ismétlések pontos számán múlik, hogy sikerül-e megvalósítanod az elképzeléseidet.
De vajon tényleg működik a manifesztáció?
Bár a közösségi médiában sokan szinte mágikus erőt tulajdonítanak a manifesztációnak, arra nincs megbízható tudományos bizonyíték, hogy egy kívánság rendszeres leírása önmagában képes lenne valóra váltani azt. A pszichológiai kutatások ugyanakkor arra utalnak, hogy a célok tudatosítása, az akadályok felismerése és a konkrét cselekvési tervek kidolgozása valóban támogathatja a célok elérését. A pozitív gondolkodás tehát hasznos kiegészítő lehet, de önmagában nem helyettesíti a tetteket. Ha például álmaid munkahelyét szeretnéd megszerezni, a napi megerősítések mellett szükséged lesz arra is, hogy állásokat keress, fejleszd a képességeidet, és elküldd az önéletrajzodat. Ha pedig párkapcsolatra vágysz, a manifesztáció segíthet tisztázni, milyen társra és kapcsolatra van szükséged, de nem tudja befolyásolni egy másik ember érzéseit vagy döntéseit.
Miért érdemes mégis adni neki egy esélyt?
A 369-es módszer egyik legnagyobb előnye, hogy arra ösztönöz, naponta foglalkozz azzal, ami igazán fontos számodra. A rendszeres írás segíthet rendszerezni a gondolataidat, jobban megérteni a saját vágyaidat, és észrevenni, ha a mindennapi döntéseid eltávolítanak a céljaidtól. Ráadásul az egészhez nincs szükséged drága eszközökre vagy különleges tudásra. Elég egy füzet, egy toll és néhány perc önmagadra. A 369-es manifesztáció tehát nem varázsrecept, és attól, hogy valamit naponta tizennyolcszor leírsz, még nem fog automatikusan megtörténni. Ha viszont segít abban, hogy pontosabban megfogalmazd a céljaidat, következetesebb legyél, és végre elkezdj tenni értük, máris lehet értelme kipróbálni.
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