A legfrissebb kutatások azonban egészen más képet mutatnak. A huszonévesek továbbra is szeretnek bulizni, koktélozni és beülni valahová a barátaikkal, csak már jóval válogatósabbak abban, mire költik a pénzüket. Egy átlagos ital és egy középszerű este ugyanis sokuknak már nem elég. Az elmúlt években szinte minden a Z-generáció tudatos életmódjáról szólt. Reggeli pilates, matcha latte, tízlépéses arcápolási rutin, korai lefekvés és persze az alkoholmentes bulik. A közösségi médiában olyan kép alakult ki a fiatalokról, mintha egy egész generáció döntött volna úgy, hogy a másnaposság helyett a hidratálást választja. Csakhogy a valóság ennél jóval árnyaltabb. A friss piackutatások szerint a fiatal felnőttek egyáltalán nem fordítottak hátat az alkoholnak. Sőt, bizonyos területeken még aktívabbak is lettek, mint néhány évvel ezelőtt. A különbség abban van, hogy mit várnak egy italtól, egy bártól és magától az esti programtól.

A számok szerint a Z-generáció újra felfedezte az alkoholt

Az IWSR nemzetközi piackutató vállalat 2026-os adatai szerint a törvényes alkoholfogyasztási korhatárt elért Z-generációs fiatalok 74 százaléka fogyasztott alkoholt a vizsgált 15 piacon az előző hat hónap során.Ez jelentős változás a 2023-as 66 százalékhoz képest, és már közel áll a teljes felnőtt lakosság alkoholfogyasztási arányához. Vagyis az a sokat ismételt elképzelés, hogy a fiatalok többé nem isznak, egyszerűen nem állja meg a helyét. A kutatások ugyanakkor azt is megmutatják, hogy a mértékletesség továbbra is fontos. Sokan tudatosabban választják meg, mikor és mennyit fogyasztanak, és az alkoholmentes alternatívák sem veszítettek a népszerűségükből.

forrás: z-generáció

Nem akarnak vagyonokat költeni egy rossz koktélra

A Z-generáció számára egyre fontosabb, hogy az elköltött pénzért valódi élményt kapjon. Egy túlárazott ital, egy zsúfolt hely és a gyenge kiszolgálás nem feltétlenül ér meg egy teljes estét. A fiatalok közül sokan szívesebben választanak egy különleges koktélbárt, hangulatos teraszt vagy olyan helyet, ahol az italok mellett a környezet, a zene és a társasági élmény is hozzátesz a programhoz. A minőség fontosabbá válhat a mennyiségnél. Egy gondosan elkészített koktél, egy különleges ízkombináció vagy egy emlékezetes vacsora többet érhet, mint több ital egy olyan helyen, ahová másnap már senki sem szeretne visszamenni. Persze ebben az anyagi szempontok is szerepet játszanak. A megélhetési költségek emelkedésével a fiataloknak még alaposabban meg kell gondolniuk, mire költenek.

A koktélozás továbbra is menő, csak másképp

A koktélok kifejezetten fontos szerepet töltenek be a fiatal felnőttek alkoholfogyasztási szokásaiban. A Z-generációs alkoholfogyasztók nyitottak a különleges ízekre, az újdonságokra és azokra az italokra, amelyek egy-egy társasági programhoz kapcsolódnak. A klasszikus italok mellett a kreatív variációk, a prémiumalapanyagok és az izgalmas tálalás is vonzó lehet számukra. A közösségi média szintén alakítja a választásaikat. Egy esztétikus koktél, egy különleges bárbelső vagy egy népszerű hely könnyen felkerülhet a kipróbálandó programok listájára. Ugyanakkor az sem mellékes, hogy a fiatalok egyre kevésbé ragaszkodnak egyetlen italhoz vagy szokáshoz. Egyik este beleférhet egy alkoholos koktél, máskor egy alkoholmentes italra esik a választás.

A buli már nem feltétlenül a részegségről szól

A változás a társasági életben is megfigyelhető. A Z-generáció sok tagja továbbra is szeret eljárni, ismerkedni és barátokkal találkozni, de az alkohol nem minden alkalommal áll a program középpontjában. Egy vacsora, koncert, délutáni találkozó vagy korábban kezdődő buli ugyanúgy lehet vonzó, mint a hajnalig tartó szórakozás. A tudatosabb alkoholfogyasztás mögött egészségügyi megfontolások is állnak. Egyre többen figyelnek az alvásminőségükre, a mentális jóllétükre és arra, hogyan érzik magukat másnap. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a Z-generáció minden tagja felelősebben fogyaszt alkoholt az idősebbeknél. A túlzott ivás továbbra is létező probléma, és az alkohol egészségügyi kockázatai attól sem tűnnek el, hogy valaki drágább, jobb minőségű italt választ.

A Z-generáció nem mondott le a bulizásról

A legnagyobb félreértés valószínűleg abból fakad, hogy a fiatalok alkoholfogyasztásáról sokáig két végletben beszéltünk. Vagy hajnalig buliznak és minden hétvégén isznak, vagy teljesen alkoholmentes életet élnek. A valóságban a kettő között rengeteg lehetőség van. A Z-generáció fogyasztási szokásai azt mutatják, hogy egy jó este értékét már nem feltétlenül az elfogyasztott italok száma határozza meg. Fontos a társaság, a hangulat, az élmény és az is, hogy megérte-e kimozdulni otthonról. Úgy tűnik, a fiatalok nem a szórakozásról mondtak le, hanem arról, hogy automatikusan elfogadjanak mindent, amit az éjszakai élet kínál. Ha pedig egy hely nem tud többet adni egy túlárazott italnál, könnyen lehet, hogy legközelebb már máshová mennek.

Videók

Videók