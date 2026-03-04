Napi Horoszkóp
El a kezekkel! 6 testrész, amihez sose érj hozzá még saját magadon se

Kerekes Vivien
A JOY.hu vezető online szerkesztője.

Utoljára frissült: 2026. március 2. 10:48

Forrás: Mahdi Dastmard on Unsplash

El a kezekkel! 6 testrész, amihez sose érj hozzá még saját magadon se
Maximum alapos kézmosás után szabad a pálya, de igazából lehetőleg még ekkor se.

Szerinted melyik a legkoszosabb testrészed? Megkockáztatjuk, hogy amit most reflexből mondanál, meg sem közelíti a helyes választ. Ez ugyanis jó eséllyel a kezed lesz, pláne, ha gyakran nyomkodod a telefonod, gépelsz a laptopon, megfogod a kilincset, lámpakapcsolót, vagy úgy egyáltalán emberek közé mész. Észrevétlenül gyűjtjük a baktériumokat a kezünkre (hidd el, még jó, hogy nem látjuk őket szabad szemmel), ezek pedig könnyen átkerülhetnek a testünk érzékenyebb pontjaira, amikhez jobb lenne nem nyúlni.

Vannak ugyanis olyan vírusok, amelyek kifejezetten könnyen terjednek szennyezett felületek érintésével. Ilyen például a méltán hírhedt norovírus, ami gyakran okoz gyomor-bélrendszeri járványokat gyerekek között, de a megfázás- és influenzavírusok, a COVID–19, az RSV, valamint olyan baktériumok, mint a Salmonella vagy az E. coli is meg tudnak maradni a tárgyakon, amiket megérintünk — majd szó szerint velünk utaznak a szervezetünkbe.

Most ennek kapcsán gyűjtöttünk össze 6 olyan testrészt, amihez jó, ha sosem nyúlsz hozzá magadon. Vagy legalábbis addig ne, míg NAGYON alaposan kezet nem mostál. Mi szóltunk!

Galéria / 6 kép

6 testrész, amihez sosem lenne szabad hozzáérned - Saját magadon!

