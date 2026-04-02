Terjed az egyoldalú monogámia trend: hatalmas a felháborodás miatta

Kamilla
Utoljára frissült: 2026. március 31. 09:44

Forrás: gettyimages

monogámia
Az elmúlt években látványosan átalakult, ahogyan a párkapcsolatokról gondolkodunk.

Ami korábban tabunak számított, ma már nyílt beszédtéma, ugyanis a nem-monogám kapcsolatok, a nyitott viszonyok, a poliamória vagy akár a hármasok is egyre gyakrabban jelennek meg a popkultúrában, podcastokban és közösségi médiában. Sokak számára már nem kérdés, hogy a klasszikus, kizárólagos monogámia mellett más működő modellek is léteznek. Most azonban egy új, sokak szerint aggasztó irány kezd kirajzolódni, egy olyan jelenség, amely nemcsak vitát generál, hanem komoly felháborodást is kivált, ez az úgynevezett egyoldalú monogámia.

Amikor a szabályok csak az egyik félre vonatkoznak

Az egyoldalú monogámia lényegében pontosan az, amit a neve sugall. Egy heteroszexuális kapcsolatban a nő kizárólagos hűséget vállal, míg a férfi szabadon létesíthet szexuális vagy akár érzelmi kapcsolatokat másokkal. Bár az ilyen dinamikát elméletben közös megegyezés alapozza meg, a valóságban sokan megkérdőjelezik, hogy valóban önkéntes döntésről van-e szó. A jelenség különösen a manosphere néven ismert online közösségekben terjed, ahol férfi influenszerek újraértelmezik a párkapcsolati szerepeket, gyakran a nőkkel szembeni egyértelműen egyenlőtlen elvárások mentén.

A dokumentumfilm, ami újra reflektorfénybe helyezte

A téma központi szerepet kap Louis Theroux legújabb Netflix-dokumentumfilmjében, az Inside the Manosphere-ben. A filmben több olyan férfi is megszólal, akik saját kapcsolatukban is ezt a modellt követik. Közéjük tartozik Myron Gaines (polgári nevén Amrou Fudl), aki egy podcastben kendőzetlenül fogalmaz: számára természetes, hogy partnere hűséges hozzá, miközben ő szabadon él más kapcsolatokkal. Egy másik szereplő, Justin Waller szintén hasonló dinamikában él, partnerével egy ne kérdezz, ne mondd típusú megállapodás szerint.

A dokumentumfilm, ami újra reflektorfénybe helyezte

A téma központi szerepet kap Louis Theroux legújabb Netflix-dokumentumfilmjében, az Inside the Manosphere-ben. A filmben több olyan férfi is megszólal, akik saját kapcsolatukban is ezt a modellt követik. Közéjük tartozik Myron Gaines (polgári nevén Amrou Fudl), aki egy podcastben kendőzetlenül fogalmaz, hogy számára természetes, hogy partnere hűséges hozzá, miközben ő szabadon él más kapcsolatokkal. Egy másik szereplő, Justin Waller szintén hasonló dinamikában él, partnerével egy ne kérdezz, ne mondd típusú megállapodás szerint.

Létező modell

Fontos azonban különbséget tenni. A nem-monogám kapcsolatok világa rendkívül sokszínű, ugyanis léteznek nyitott kapcsolatok, poliamor rendszerek, háromfős kapcsolatok (throuple), vagy az úgynevezett monogamish viszonyok, ahol egy alapvetően monogám pár ritkán és szabályozott keretek között nyit mások felé. Az egyoldalú monogámia egy létező, de ritka forma, amelyet a szakirodalom mono-poly kapcsolatként ismer. Leanne Yau, más néven Poly Philia szerint a kulcskülönbség az autonómiában rejlik. Ebben az esetben az egyik fél azért marad monogám, mert ő maga így dönt, nem pedig azért, mert erre kényszerítik. A monogám fél nem érzi szükségét több kapcsolatnak, miközben elfogadja, hogy a partnere másokkal is kapcsolatba lép – magyarázza Yau. Ez azonban rendkívül ritka felállás, hiszen a legtöbb monogám ember kölcsönös hűséget vár, míg a poliamor személyek általában hasonló gondolkodású partnereket keresnek.

Az egyenlőtlenség ára

A manosphere által hirdetett egyoldalú monogámia azonban nem erről szól. Itt nem jelenik meg az egyenlőség, az őszinteség vagy a kölcsönös tisztelet, amelyek a konszenzusos nem-monogámia alapjai lennének. Ehelyett inkább hatalmi viszonyokról, dominanciáról és egyoldalú elvárásokról beszélhetünk. Ez a dinamika hosszú távon komoly érzelmi következményekkel járhat. Ilyen például az elfojtott féltékenység, a sértettség, a bizalomvesztés és a frusztráció alakulhat ki. A ne kérdezz, ne mondd hozzáállás pedig csak tovább mélyíti a problémákat.

Nem új jelenség

Valójában ez a viselkedés nem új. A történelem során számtalan példa volt arra, hogy férfiak párhuzamos kapcsolatokat tartottak fenn, miközben partnerük ezt eltűrte, sokszor társadalmi vagy gazdasági kényszerből. Ami azonban változott, az a nyilvánosság. Ami korábban titok volt, ma identitássá válik. A különbség nem a viselkedésben, hanem annak kommunikációjában rejlik, hiszen ma már egyesek büszkén hirdetik ezt az életformát.

