Tényleg szükséged van proteinre edzés után?

Letudtad az utolsó gyakorlatot, visszatetted a súlyzókat, és fejben már azt számolod, mikor juthasz végre valami fehérjedúshoz - például shake formájában? Igen, a köztudatban az edzés utáni protein szinte kötelező, ráadásul lehetőleg azonnal el kell fogyasztanunk.

Így a zuhanyzás és a hazajutás is kész időhúzásnak tűnhet, ha közben attól tartasz, hogy lemaradsz az izomépítés legfontosabb pillanatairól. A fehérje valóban segíti az izmok regenerációját, de az edzésed eredménye nem azon múlik, hogy stopperrel időzíted-e a fehérjeturmixodat.

Mi az az anabolikus ablak, amiről mindenki beszél?

Az elnevezés azt az edzés utáni időszakot takarja, mikor az izmaid jól reagálhatnak a fehérjebevitelre: ez sokáig egy 30–60 perces idősávnak tartották, amit érdemes kihasználni a regeneráció és az izomépítés támogatására. Innen ered az a gondolat is, hogy amint végeztél, már keverheted is a turmixot, mert minden elvesztegetett perccel csökken az edzésed haszna.

Csakhogy ez az időablak jóval kevésbé szűk, mint ahogyan azt korábban gondolták. Erősítő edzés után az izmok fehérjére adott fokozott válasza legalább 24 órán át fennmaradhat, bár idővel mérséklődik. Vagyis attól, hogy nem fogyasztasz fehérjét az utolsó guggolás után fél órán belül, még nem rontottál el semmit – és nem edzettél hiába.

Akkor mikor érdemes elfogyasztanod a fehérjét?

Az edzés utáni első két órában elfogyasztott fehérjedús étkezés praktikus megoldás, de ez nem egy mindenkire érvényes, szigorú határidő. Az időzítésnél az is számít, mikor és mit ettél előtte: egy fehérjét is tartalmazó ebéd után végzett délutáni edzés egészen más helyzet, mint a reggeli mozgás, amely előtt órák óta nem jutottál ételhez.

Utóbbi esetben érdemes hamarabb beiktatnod a reggelit, míg egy közelmúltbeli, tartalmas étkezés után kevésbé sürgető a következő adag. A gyakorlatban az segíthet, ha az edzés körüli étkezést a napirendedhez igazítod. Ha hazaérve hamarosan vacsorázol, az is lehet a regenerációt támogató étkezésed. Amennyiben viszont hosszú út vagy többórás program vár rád, jobb előre csomagolni valamit.

Az edzés előtt elfogyasztott fehérje is számít

A napi fehérjebevitelbe természetesen az edzés előtti étkezésed is beleszámít. A fehérje és az erősítő edzés egyaránt serkenti az izomfehérjék képződését, ezért a mozgást megelőző és az azt követő étkezés is támogathatja ezt a folyamatot. Nem kell tehát úgy tekintened az edzés végére, mintha ott nullázódna minden, amit aznap korábban ettél.

Ráadásul a szénhidrátokról sem érdemes megfeledkezned. Hosszabb vagy intenzívebb mozgásnál az energiaellátás és az elhasznált szénhidrátraktárak feltöltése is lényeges, ezért az edzés körüli étkezésednek nem kell kizárólag fehérjéből állnia. Egy rendesen összeállított étkezés több szempontból is támogathatja a felépülést.

Mennyi fehérjére van szükséged, és kötelező-e a turmix? Az egyéni igényedet az aktivitásod, az életkorod és a célod is befolyásolja. Egészséges, rendszeresen sportoló felnőtteknél az izomtömeg megtartását és építését célzó sporttáplálkozási ajánlás általában napi 1,4–2 gramm fehérjét jelent testsúlykilogrammonként. Egy 60 kilós embernél ez körülbelül 84–120 gramm naponta, de ez sportoláshoz kapcsolódó irányszám, nem mindenkire automatikusan érvényes előírás. Étkezésenként gyakran 20–40 grammos adaggal számolnak, lehetőleg a nap folyamán, nagyjából 3–4 óránként elosztva. Ehhez pedig nincs feltétlenül szükséged fehérjeporra. A napi mennyiséget ételekből is fedezheted: tejtermékek, tojás, hal, hús, szója és más hüvelyesek is helyet kaphatnak a menüdben. A turmix kényelmes lehet, amikor sietsz, de nem kötelező része az edzésnek. A legtöbbet azzal teheted, ha a teljes napi fehérjebeviteledre figyelsz, és az edzés utáni étkezést is ebbe a rendszerbe illeszted.

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